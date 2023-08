Færøsk ekstase: Det er ikke bare held

Færøsk fodbold fik sig onsdag aften en oplevelse af de helt store, da de svenske mestre fra Häcken blev slået ud af Champions League-kvalifikationen af KÍ fra Klaksvík.

Eller rettere sagt: Häcken blev sensationelt slået ud af Champions League-kvalifikationen af KÍ fra Klaksvík.

Efter forlænget spilletid og straffespark og det hele.

Patrick da Silva scorede det tredje straffespark for færingerne, mens Mikkel Rygaard var en af to Häcken-spillere, der brændte.

En katastrofe for Häcken og et mirakel for KÍ.

- Det er det største resultat, en klubhold fra Færøerne nogensinde har leveret. De fulgte op på udesejren over Ferencvaros, og nu er de sikret gruppespillet i Conference League. Det er vel 33 millioner kroner lige ned i kassen, siger den færøske landsholdsspiller Rogvi Baldvinsson til den norske avis VG.

Nu venter hans gamle venner

Og nu begynder det at blive rigtig sjovt for holdet, der som skrevet altså også eliminerede ungarske Ferencvaros i 1. runde.

For nu venter Molde i 3. runde. I øvrigt cheftræner Magne Hoseths gamle arbejdsgiver. Og ja, den Magne Hoseth, der tørnede ud for FC København i midten af 2000'erne.

Häcken-spillerne forstår ikke helt, at de netop er røget ud. Foto: Adam Ihse/TT/Ritzau Scanpix

Taber de samlet til nordmændene, er deltagelsen i Conference League-gruppespillet altså sikret. Slår de Molde, ryger de i playoff-runden, og det fra den runde de kan kvalificere sig til Champions League. Taber de til gengæld i playoffs, står den på Europa League-gruppespil.

- At de når hertil med de ressourcer og med det indbyggertal (der bor i underkanten af 5000 mennesker i Klaksvík, der er Færøernes næststørste by, red.). Jeg ved ikke, hvad jeg skal sammenligne med, men det er en helt ekstrem præstation, siger Ole Erik Midtskogen, der selv har spillet i Klaksvík, til avisen.

16 sejre i 16 kampe

Efter 0-0 i det første opgør på Færøerne tog KÍ overraskende føringen onsdag aften ved Arni Frederiksberg efter 17 minutter. Häcken fandt sig selv og scorede to gange efter 24 og 48 minutter. Det første mål i øvrigt sat ind af den tidligere AGF'er Tobias Sana.

Men Frederiksberg fik udlignet hurtigt, og så blev der ellers ikke scoret mere i den ordinære tid.

Foto: Adam Ihse/TT/Ritzau Scanpix

Svenskerne bragte sig på 3-2 efter 105 minutter, men et selvmål få minutter senere betød straffesparksafgørelse.

Af de fire kampe KÍ har spillet i denne sæson er ingen blevet tabt, og i den hjemlige liga står de aktuelt med 16 sejre efter 16 kampe - og et pænt forspring på 12 point til nummer to.

- Det her er ikke tilfældigt. Det er ikke bare held. De har været gode i alle kampene, både mod Ferencvaros og Häcken. Det er fortjent, og det tror jeg også, Molde kommer til at mærke, siger Baldvinsson til VG.

Første kamp i 3. kvalifikationsrunde spilles i næste uge med returopgør ugen efter.

Og Häcken? Ja, de kan nu igen koncentrere sig om at genvinde det svenske mesterskab. Efter 18 kampe i Allsvenskan ligger de nummer to - et enkelt point efter Elfsborg.