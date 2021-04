Fans råber op: Stop det nu!

Planerne om en ny Champions League-struktur er dårlige, og de bør slet og ret laves om.

Det skriver sammenslutningen af fanklubber i europæisk fodbold, Fans Europe, nu til Andrea Agnelli, der er formand for ECA – European Club Association.

Efter at have drøftet en piratliga udenom UEFA i årevis, er ECA i stedet gået med til en omstrukturering af Champions League, der fra 2024 sandsynligvis overgår til én stor liga, hvor man spiller ti gruppekampe mod de seks nuværende – for siden at gå over i en knockoutfase som den, vi kender.

Altså yderligere fire kampe i UEFA-regi.

Det kan du læse mere om her: Tæt på kæmpe ændring

Det falder ikke i god jord hos Fans Europe, der tæller klubber som Arsenal, Ajax, Bayern München, Borussia Dortmund, Manchester United, PSG og Real Madrid.

- I vil kun gøre hullet mellem de rige og resten større, smadre nationale kalendere og forvente, at fans ofrer endnu mere tid og penge, skriver fansene.

Andrea Agnelli yderst til venstre er præsident for ECA. Her flankeret af Edwin van der Sar, ECA's vicepræsident, Michele Centenaro, der er generalsekretær samt bestyrelsesmedlem Ivan Gazidis. Foto: juventus.com

Brevet understreger, at man henvender sig på vegne af millioner af fans, ’som I har valgt at ignorere i jeres forsøg på at overtage europæisk fodbold’, som man skriver indledningsvis.

- At det sker midt i en pandemi er ikke andet end kriseprofitering (…). Det seneste år har vi støttet vores klubber betingelsesløst, købt sæsonkort uden håb om at komme til kampene, og betalt tv-pakker for at se kampe på tomme, sjælløse stadions, mens I bag lukkede døre arbejdede for at finde nye måder at udtømme os på, står der i brevet.

Der er ikke besluttet noget endnu. UEFA’s eksekutivkomité holder møde 19. april, hvor omstruktureringen ventes at blive besluttet, og hér ventes Champions League desuden at blive udvidet til at omfatte 36 hold mod de nuværende 32.

Hensigten med omstruktureringen er at minimere antallet af betydningsløse kampe, som der nu kan forekomme at være i gruppespillet.

Men løsningen er ikke flere kampe i europæisk regi, mener fansene.

- Vi vil ikke have flere europæiske kampe. Vi vil have stærke, konkurrencedygtige nationale ligaer, helt lige muligheder for at kvalificere sig til europæisk fodbold baseret på sportslige resultater, og en mere fair fordeling af sportens rigdomme.

- Vi kræver derfor, at I dropper jeres hensynsløse planer. Vi har ikke tid eller penge til at investere i jeres fantasier eller finansiere jeres umættelige grådighed.

Til sidst opfordrer man fodboldens eksisterende unioner til at stoppe med at tale storklubberne efter munden og lade sig styre af dem, og ’gå på tværs for at beskytte spillets fremtid’.

- Fodbold har brug for at forandre sig. Men det skal være til det bedre. De emner, der er på spil, er for vigtige til at blive besluttet bag lukkede døre.

'Det er nu, vi skal i gang'

Med i gruppen af fangrupper er også danske FCKFC, der er FC Københavns fanklub. Ekstra Bladet har talt med formand Lars Thor, der mener, at det er nu, der skal handles.

- Vi er på vej mod, at rige klubber kommer til at gøre sig selv rigere på bekostning af mindre lande. Vi risikerer at ende med at skulle se Juventus og Liverpool og Manchester uge efter uge. Det er der ikke meget udvikling i, siger han og kalder brevet for et opråb.

- Det er nu, vi skal i gang. Der er ikke vedtaget noget i nu. Det er en bevægelse, der skal sættes i gang, og vi skal have de store spillere med, så det ikke kun er de små klubber.

Om det kan ende med boykot fra fansene, tør Lars Thor ikke spå om.

- Jeg har hverken set eller hørt noget om det. Men når man ser på listen over fangrupperinger, der ikke ligefrem er venligt stemt overfor magthaverne, så kunne det måske blive et tema på et tidspunkt.

- Det er jo et dilemma, for de her kampe i Champions League og Europa League…det er det bedste, man får som fan. Men det er et instrument, som vi fans har. Vi vil nødt bruge det, men måske kunne det være en fælles europæisk boykot. Men så skal vi håbe på solidaritet fra de store klubbers fans, siger han.