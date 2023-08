Fantastisk aften for dansk landsholdsspiller

På torsdag kommer Galatasarays navn op af bowlen, når der trækkes lod til gruppespillet i Champions League.

Det tyrkiske mesterhold blev tirsdag aften klar til Europas største klubturnering ved at vinde 2-1 over norske Molde i Istanbul i sidste runde af kvalifikationen.

Med en 3-2-sejr i bagagen fra det omvendte opgør var det nok for Galatasaray til at gå videre med samlet 5-3.

Victor Nelsson spillede hele kampen i forsvaret hos tyrkerne, som kom foran på et mål af Mauro Icardi.

Den tidligere Inter- og PSG-angriber fintede målmanden til venstre side, før han selv lagde bolden i højre og bragte værterne foran.

Nu skulle Molde bruge to scoringer for at komme tilbage. Nordmændene kom lidt af vejen, da Eirik Hestad sparkede flot i nettet til 1-1 midtvejs i anden halvleg.

Og mod slutningen begyndte det for alvor at brænde på i Galatasaray-feltet. Angriberen Veton Berisha slap fri og brændte en stor chance, men få minutter senere fik han bolden i mål.

Indskifteren driblede uden om målmanden og lagde bolden i nettet, men tv-billederne viste tydeligt, at han var offside, da oplægget kom.

I stedet blev de norske drømme knust i slutminutterne, hvor Angeliño lukkede og slukkede med målet til 2-1.

Champions League får også deltagelse af portugisiske Braga, der på græsk jord vandt 1-0 og samlet 3-1 over Panathinaikos.

Hjemme i Schweiz vandt Young Boys 3-0 over israelske Maccabi Haifa og gik videre med samme cifre.