Fantastisk triumf

Anfører Yussuf Poulsen og Leipzig er for første gang klar til semifinalen i Champions League efter 2-1-sejr over Atlético Madrid

RB Leipzig var i forvejen i kvartfinalen for første gang i Champions League, og nu er klubben også klar til semifinalen i Europas fineste klubturnering.

Med danske Yussuf Poulsen som anfører vandt tyskerne kvartfinalen med 2-1 over Atlético Madrid og skal nu møde Paris Saint-Germain, der onsdag vandt sin kvartfinale med 2-1 over Atalanta.

- Det er kæmpestort, og der er også meget historie i det for mig og for klubben. Det var en fantastisk indsats i dag.

- Det vildeste er, at det var fortjent. Vi var bedre end Atlético stort set hele kampen. Vi var ikke heldige, vi var det bedste hold, siger Yussuf Poulsen til svensk tv på 3+ efter kampen.

I Lissabon, hvor de sidste otte klubber tørner sammen i Final 8 på neutral grund som følge af coronapandemien, sejrede Leipzig på et mål kort før slutfløjt.

Leipzig kom også bedst ud til kampen. Med sit aggressive presspil lagde det tyske hold offensivt ud og havde også en tidlig hovedstødschance.

Men ellers var det nu småt med de store muligheder i første halvleg. Atlético Madrid er kendt for sit betonforsvar, og spanierne holdt modstanderen fra de helt store chancer. Ofte blev det ved lige ved og næsten.

I den anden ende kreerede Atlético heller ikke det store, og derfor måtte det næsten blive 0-0 ved pausen.

Leipzig kom endnu bedre ud til anden halvleg, og det gav afkast efter fem minutter.

Efter et flot og vedholdende angreb, som Yussuf Poulsen havde sin andel i, sendte Marcel Sabitzer bolden ind foran mål, hvor angriberen Daniel Olmo headede føringsmålet ind.

Atlético, der tre gange har tabt finalen i turneringen, måtte nu frem på banen, og træner Diego Simeone satte Joao Felix på banen i jagten på udligning. Det skulle vise sig at være et klogt træk.

Efter lidt mere end ti minutter på banen brød Felix igennem i feltet og blev fældet af Lukas Klostermann, og dommeren pegede på pletten uden at tøve. Felix eksekverede selv, og udlignede til 1-1 med 20 minutter tilbage.

Atlético havde overtaget i perioden lige efter, men minutterne gik, og det trak op til forlænget spilletid. Men Leipzig havde andre planer.

Med to minutter tilbage fik tyskerne sat et hurtigt angreb op, og indskiftede Tyler Adams kom på skudhold i en god position lige uden for feltet. Han tog chancen, og til hans held blev bolden rettet af, så den gik i mål til 2-1.

I tillægstiden brændte det på foran det tyske mål, men det lykkedes ikke for Atlético at svare tilbage, og så kunne Leipzig-spillerne bryde ud i jubel.

Leipzigs semifinale mod PSG spilles på tirsdag, mens finalen afvikles 23. august.

