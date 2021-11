Fantastiske fuldtræffere

Karim Benzema blev nok engang helten for Real Madrid, da den spanske storklub onsdag tog imod Shakhtar i Champions League-gruppespillet.

Den franske målræv stod for begge Reals mål i 2-1-sejren over de ukrainske gæster.

Med sejren er Real nu oppe på ni point i toppen af gruppe D. Senere onsdag kan den moldoviske overraskelse Sheriff matche det, hvis holdet slår Inter.

Efter onsdagens kampe resterer der to kamprunder i gruppespillet.

Vinicius Junior blev noteret for assister på begge Benzemas mål mod Shakhtar, og især det andet - til 2-1 - kan Real være stolte af. Det kom således efter formidabelt samspil i Shakhtars felt, hvorefter Benzema køligt sendte bolden i mål.

I onsdagens anden tidlige Champions League-kamp kunne AC Milan for første gang i gruppespillet sætte point på tavlen efter uafgjort mod FC Porto. Kampen endte 1-1.

Med det ene point holder Milan, der tabte sine første tre kampe, liv i et spinkelt håb om at avancere fra gruppen. Det italienske hold vil efter onsdagens kampe som minimum have fire point op til andenpladsen med to kampe tilbage.

Liverpool og Atlético Madrid mødes i det andet opgør i gruppen.

Om det var de på forhånd svære muligheder for at gå videre, der fik Milan-træner Stefano Pioli til at udelade flere profiler af startopstillingen, er uvis, men både Simon Kjær, Franck Kessie og Zlatan Ibrahimovic var på bænken fra start.

Det skyldes formentlig også, at Milan søndag møder lokalrivalerne Inter i et topopgør i Serie A.

Kessie og Ibrahimovic blev sendt på banen i anden halvleg, men Kjær var tilskuer i hele kampen.