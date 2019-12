Favoritreserver sørger for status quo i gruppe A i CL

Spændingen var til at overse forud for sidste spillerunde i Champions Leagues gruppe A. Paris Saint-Germain var sikker på at gå videre som etter og Real Madrid som toer.

Eneste uafklarede spørgsmål var, om Galatasaray kunne overhale Club Brugge på tredjepladsen og snuppe billetten over i Europa League, men da tyrkerne tabte 0-5 i Paris, blev intet ændret i gruppen.

Så hjalp det ikke Galatasaray, at et reservespækket Real Madrid-mandskab slog Club Brugge 3-1 i Belgien.

I en noget tam affære i Brugge var Isco tæt på at gøre det til 1-0 for Real Madrid efter en god halv times spil, mens hjemmeholdet fik annulleret et mål for offside kort før pausen.

De to hold virkede noget mere klar til anden halvleg, hvor unge Rodrygo bragte Real Madrid foran efter syv minutter, da han smukt helflugtede bolden ind ved stolperoden med venstrebenet.

Uret nåede dårligt at liste en omgang rundt, førend udligningen kom. Et minut efter udnyttede Club Brugge en opspilsfejl fra gæsterne, da Hans Vanaken køligt krøllede bolden ind fra en fri position i feltet.

Et andet brasiliansk talent, Vinicius Junior, stod rigtigt placeret i Brugge-feltet efter lidt klumpspil, så han kunne sparke favoritterne i front igen efter 64 minutter.

I overtiden lukkede veteranen Luka Modric endegyldigt kampen med 3-1-scoringen på et følt skud fra små 20 meters afstand.

PSG-træner Thomas Tuchel havde også valgt at spare nogle PSG-profiler til kampen, men franskmændene har stjerner nok, og med folk som Neymar og Kylian Mbappé var der ingen problemer med at nedlægge Galatasaray.

Med to minutters mellemrum scorede Mauro Icardi og Pablo Sarabia i første halvleg, og kampen blev endeligt punkteret med Neymars 3-0-mål straks efter pausen.

Mbappé og indskiftede Edinson Cavani nåede også at deltage i nedsablingen af gruppens bundprop, der kun formåede at lave ét mål i seks kampe, men alligevel fik hentet to point i alt.