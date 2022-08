FC Midtjylland er ude af Champions League-kvalifikationen

FC Midtjylland tog som forventet bagdøren ud af Champions League inden det for alvor blev sjovt.

Mens de danske dressurryttere på MCH Arena høstede VM-guld, så kom sølvvinderne ikke i nærheden af at matche den bedrift på reservehjemmebanen i Randers… hvor hjemmeholdet til daglig ellers kærligt kaldes hestene.

4-1 nederlaget på Estadio da Luz i første opgør havde på forhånd gjort opgaven umulig mod Benfica. Midtjylland tabte 1-3 i Randers og dermed et samlet nederlag på voldsomme 2-7.

Selv ikke klarmeldingen til talismanen Evander kunne for alvor tænde troen på et dansk mirakel.

Men brasseren gav dog håb om et eller andet lækkert, da han efter små ti minutter viste nogle af de rappe små driblinger, som han kan.

At det skete fem meter foran eget straffesparksfelt, var allerede tidligt et vidnesbyrd om, hvilken opgave FC Midtjylland stod over for mod det portugisiske storhold.

Evander var troligt parret med Raphael Onyedika centralt, og det lignede meget tidligt et sårbart punkt for ulvene.

Nigerianerens kurve har længe haft tendens nedad, og matchet over for de rappe Benfica-spillere blev det udstillet.

Det var lidt som at sidde og vente på en pakke fra PostNord og bare vide, at den formentlig først ville dukke op i morgen.

Raphael Onyedika manglede både fart og præcision i sine indgreb, og når han forsøgte at bringe sin fysik i spil, så smuttede Floretino Luis og Enzo Fernandez ubesværet fra ham som legesyge hvalpe på græsset i Randers.

Pione Sisto og FC Midtjylland endte med at tabe samlet 2-7 til portugiserne. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Game over

Det betød, at FC Midtjylland i perioder kom under tungt tryk, og selv om ulvene i lighed med kampen på Estadio da Luz havde fine sekvenser, så var oplevelsen lidt, at det var noget, som Benfica tillod.

Og så skruede Benfica midt i halvlegen lige et gear op. Joao Mario lagde kuglen ind i det giftige område bag ryggen på den ellers hæderlige Juninho, og så kunne Enzo Fernandez gøre det til 1-0.

Game over. Det var det mål, som Benfica var kommet efter.

Portugiserne slukkede nærmest øjeblikkeligt for den skærpede opmærksomhed. Tre ukarakteristiske boldtab i perioden op mod pausen gav FC Midtjylland fornyet fodfæste i kampen og Evander burde have udlignet på den bedste af chancerne.

Det er et år siden, at FC Midtjylland lancerede ambitionen om at nå top 50 på UEFAs klubrangliste. Rækkevidden i den ambition blev dengang udstillet af PSV Eindhoven, der sendte ulvene ud af Champions League med to sejre.

Siden har FC Midtjylland udviklet en defensiv skrøbelighed, som har kostet tre scoringer mod såvel Silkeborg og Lyngby.

Samtidig er varemærket med de skarpe dødbolde forvitret bort og er nu blot et minde fra en nær fortid.

Den slags holder bare ikke internationalt.

Det kunne næsten ikke udstilles mere klart, end da FC Midtjyllands dominans efter pausen blev punkteret af en 2-0-scoring til indskiftede Henrique Araújo – hovedstød efter hjørne efter 55 minutter.

På det tidspunkt havde FC Midtjylland formøblet ti hjørnespark uden effekt.

Det var en hård skæbne for ulvene, som egentlig leverede nok til at drille Benfica, hvilket reduceringen midt i anden halvleg ved Pione Sisto var vidnesbyrd om.

Der var et muligt point i sigte, men helt karakteristisk for kampen, så punkterede Benfica den mulighed i slutfasen med en drømmetræffer fra Diogo Goncalves.

Nederlaget betyder, at FC Midtjylland dermed er færdige i Champions League og ender i Europa League-gruppespillet.

