FC Midtjylland er videre i Champions League efter straffedrama

Fodboldklubben FC Midtjylland kom efter en nervepirrende kamp, der gik den fulde distance, videre til tredje kvalifikationsrunde i Champions League.

Tirsdag aften vandt de danske vicemestre efter en rodet forestilling i varmen på Cypern med 5-4 ude over AEK Larnaca efter straffesparkskonkurrence.

Stillingen var 1-1 efter forlænget spilletid, og da den første kamp i Danmark endte med de samme cifre, skulle de to hold ud i straffesparkskonkurrence.

Her ramte hjemmeholdet opstanderen to gange, og da kun Sory Kaba brændte for FCM, var sejren en realitet.

Midtjyderne er således videre med 6-5 samlet.

Foto: Ritzau Scanpix

I tredje runde venter portugisiske Benfica, der sidste år nåede frem til kvartfinalen i Champions League.

Med sejren over AEK Larnaca er FCM samtidig mindst sikret deltagelse i gruppespillet i Europa League i denne sæson. Det er klubbens tredje europæiske gruppespil i træk.

Kampen på Cypern fik en eksplosiv indledning, og efter lidt over ti minutter havde begge hold scoret.

Først fik hjemmeholdets Imad Faraj lov til at sende et indlæg ind i straffesparksfeltet fra højre side, og Victor Oluyemi Olatunji scorede med det, der enten var hovedet eller skulderen.

AEK Larnaca fik ikke lov til at glæde sig over føringen i mere end et par minutter, for da udlignede FC Midtjylland.

Den rutinerede forsvarsspiller Henrik Dalsgaard stod klar efter et hjørnespark, og ekslandsholdsspilleren headede 1-1-scoringen i mål.

Foto: Petros Karadjias/Ritzau Scanpix

Store dele af første halvleg var præget af manglende struktur, og FCM-træner Bo Henriksen kunne ikke være tilfreds med den usikkerhed, der prægede hans holds defensiv.

Heller ikke, selv om de over 30 grader på Cypern nok har haft en indvirkning på spillerne.

Efter lidt mere end en halv times spil var midtjyderne dog tæt på at komme foran efter en fin omstilling.

Bolden blev til sidst spillet frem til Gustav Isaksen, der med en kikset afslutning, hvor han så ud til at ramme sit eget støtteben, sendte bolden på overliggeren.

Det blev ved 1-1 i pausen, og fra begyndelsen af anden halvleg sendte Bo Henriksen både Pione Sisto og Nikolas Dyhr på banen. Sisto blev for få dage siden taget til nåde af FCM efter at have været raget uklar med klubben.

Pione Sisto forsøgte sig med et par opportunistiske afslutninger i begyndelsen af anden halvleg.

Kampen var fortsat meget rodet og uden rytme, og efterhånden som minutterne gik, kom den forlængede spilletid tættere på.

Det endte med forlængelse, og kampen bar fortsat præg af at være rodet, lige som spillerne ikke fremstod mindre trætte i varmen.

Efter 103 minutter stod Pione Sisto for FCM's bedste afslutning i et godt stykke tid, da han sendte bolden forbi stolpen, og få minutter senere headede indskiftede Sory Kaba bolden forbi mål.

FCM havde nu lidt bedre fat, men fire minutter før udløbet af den forlængede spilletid kunne hjemmeholdet have lukket kampen.

Indskiftede Omri Altman ramte imidlertid stolpen, og efter 1-1 i begge kampe var det derfor tid til straffesparkskonkurrence.

Her ramte Altman overliggeren på Larnacas første spark, mens Anders Dreyer, Pione Sisto, Oliver Sørensen og Nikolas Dyhr scorede på FCM's fire første forsøg.

Herefter stod Sory Kaba med afgørelsen i sine fødder, men han måtte se sin afslutning pareret.

Afbrænderen endte dog med at blive ligegyldig, for Luis Gustavo Ledes sendte Larnacas sidste forsøg på stolpen.