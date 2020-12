FC Midtjylland får uafgjort mod Liverpool trods katastrofestart

Liverpool kom til Herning for at fejre gruppesejren i Champions League med en festlig om gang reservebold, men de endte med at få en solid gang skrammer af en flok VARulve, der snuppede et fuldt fortjent point takket være et blændende comeback i sidste gruppekamp.

Helten for ulvene blev atter Alexander Scholz, der stensikkert bankede et straffespark ind efter en time til 1-1.

En genrejsning af de store for Scholz, der indledte katastrofalt, men rejste sig forbilledligt.

Det var Scholz’ dumhed, der kostede i kampens første minut, men den langhårede forsvarskæmpe rystede fejlen af sig, og det var Scholz’ flotte pasning, der skabte straffesparket.

I lighed med det første opgør fandt han Anders Dreyer med en pasning i dybden. Den hurtige fløj, som er erklæret Liverpool-fan, strøg af sted og blev banket ned at keeper Caoirhmin Kelleher, da han lobbede bolden mod mål.

I første omgang blev situationen vinket af som offside, men efter et tjek ved videodommeren blev den kendelse ændret til straffe.

Den stærkt spillende angriber Sory Kaba forsøgte at overtage straffesparket, men Scholz kunne formentlig huske Kabas afbrænder mod Slavia Prag, så den langhårede forsvarer vristede kuglen fra angriberen og tog ansvaret med effekt, 1-1.

En fortjent belønning til FC Midtjylland for en blændende start på anden halvleg, hvor Evander bankede kuglen på overliggeren i starten af halvlegen og efter udligningen var det klart ulvene som gjorde mest for at skabe en afgørelse.

Alexander Scholz havde et sejrsmål i nettet, men det blev efter et langt tjek afblæst for offside, og så kunne FC Midtjylland i slutfasen glæde sig over, at Takumi Minaminos sene scoring blev streget på samme konto.

På det tidspunkt havde Liverpool droppet hyggen og havde rullet både Roberto Firmino, Andy Robertson, Sadio Mané og Jordan Henderson ud af garagen for at dæmme op for de midtjyske overfald på Champions League-mestrene fra 2018.

Det er ikke mange klubber, der kan prale af at stå i historiebøgerne hos navnkundige Liverpool. Det gør FC Midtjylland nu – på en måde som de nok ikke er glade for.

Ulvene sluttede sit første Champions League af med at lægge ryg til det hurtigste mål nogensinde scoret af Liverpool i Champions League.

55 sekunder efter dommer François Letexier havde blæst i fløjten første gang lå kuglen i nettet bag Jesper Hansen efter en start, der var ufrivilligt komisk.

De tre sidste pasninger før målet var nemlig fra FC Midtjylland-fødder.

Målhelten fra Bergamo, Alexander Scholz, smed en ukoncentreret pasning fra midterlinjen mod forsvarsmakker Erik Sviatchenko.

Præcisionen var horribel, så Sviatchenko måtte ud i en sugende spurtduel mod lynhurtige Mohamed Salah. FCM-kaptajnen måtte give sig alt han kunne for at redde kuglen ned mod Jesper Hansen. Dion Cools nåede ind foran Salah, men egypteren fik snarrådigt tåen på og fik den prikket ind bag Jesper Hansen.

Hvis man på forhånd havde troet at starten på hjemmekampen mod Ajax ville ende som det mest horrible i FC Midtjyllands Champions League-eventyr, så var der en modkandidat til titlen.

Mod et reservespækket Liverpool-mandskab kunne ulvene ikke have fået en værre start, og det satte sig i flere af spillerne med Frank Onyeka ukarakteristisk satsende og Dion Cools med flere mærkværdige beslutninger.

Det kunne være endt helt galt, men efter en halv time begyndte især Jens-Lys Cajuste at lykkes og FC Midtjyllands genrejsning begyndte at tage form.

