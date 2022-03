FC Midtjylland færdig i ungdommens Champions League

FC Midtjyllands U19-mandskab er ude af Youth League, som er ungdomsholdenes udgave af Champions League.

Onsdag eftermiddag tabte midtjyderne på hjemmebane med 2-3 til Benfica i ottendedelsfinalen.

FC Midtjylland var foran 2-1 undervejs i opgøret, men kunne ikke hamle op med portugiserne, der kampen igennem diskede op med et hidsigt presspil.

Benficas spillestil var tydelig allerede fra kampens begyndelse, og det kostede et mål allerede i femte minut.

Diego Moreira indledte et hårdt pres på forsvarsspiller Mikkel Fischer, som tabte bolden, og så løb Benfica-angriberen frem og scorede til 1-0.

Stortalentet Aral Simsir var FC Midtjyllands helt store spiller før pausen. Han var med i alt, hvad der skete i offensiven, og allerede fem minutter efter Benficas føringsmål bragte han balance i regnskabet.

Han fik bolden på kanten af feltet, tog et træk til venstre og sparkede den køligt i kassen til 1-1. To minutter senere var han også med i angrebet, da Gustav Christensen gjorde det til 2-1.

Benfica vågnede derefter op igen og lagde et hårdt pres på midtjyderne. Det var et spørgsmål om tid, før portugiserne fik gevinst, og efter 38 minutter gik den ikke længere for hjemmeholdet.

Forvirringen herskede i den midtjyske defensiv, da Antonio Silva kom først frem til et frispark og sparkede klatten i kassen.

Benfica lukkede kampen efter 80 minutter, da Luis Semedo stangede det afgørende mål i nettet.