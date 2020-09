FC Midtjylland i Champions League efter storsejr over Slavia Prag

Læs reaktioner fra spillere og trænere efter kampen - der kommer både et bud på en ønskemodstander i gruppespillet - og også den første ting, der skal bruges penge på. - Læs reaktioner lige her

HERNING (Ekstra Bladet): FC Midtjylland er i drømmeland efter et kæmpedrama.

Forsvarsfyrtårnet Alexander Scholz blev manden, der sikrede forløsningen, da han iskoldt omsatte et gyldent straffespark syv minutter før tid, som sendte ulvene på kurs mod endelig sejr, da han gjorde det 2-1.

Og det skete på en måde, som gør det relevant at tjekke om Scholz virkelig har blod i årerne, eller det er knust is.

For Scholz blev sat til at eksekvere sparket til en kvart milliard, efter Sory Kaba i første omgang havde brændt mod Ondrej Kolar. Dommer Damir Skomina valgte dog efter signal fra videodommeren at dømme omspark. Og det tog nærmest evigheder, før iskolde Scholz kunne vende fortvivlelse til forløsning.

Målet fik for alvor proppen til at gå af flasken for FC Midtjylland, og i slutfasen kunne ulvene punktere Slavias desperate pres for et comeback, da først Frank Onyeka og siden Anders Dreyer kunne udslette enhver tvivl med bomberne til 3-1 og 4-1.

Dermed bookede FC Midtjylland billet til kongeklassen efter et comeback, der var svært at få øje på i den første time.

Det tog ikke ret meget mere end 90 sekunder for Slavia Prag at sanse frygten i de ulve, som var dukket op på MCH Arena. Og de skulle ikke bruge lang tid på at udnytte det.

Der var bare gået 200 sekunder, da et projektil af et hjørnespark peb gennem FC Midtjyllands normalt så solide defensiv og lejrede sig ved farlige Peter Olayinko, der sparkede et hul i luften inden han i anden omgang bragede kuglen ind bag Jesper Hansen. 1-0 Slavia.

Begrebet møgstart var næsten ikke dækkende.

Det var kontant afstraffelse. Det var international fodbold, når det er mest kynisk og brutalt. Som at se en autoritær far sige til sin syv-årige ’Du er vist ikke stor nok til at lege med racerbanen, alligevel!’

De nyslåede landsholdsspiller Pione Sisto fik FC Midtjyllands første gode åbning, men sendte sin pasning til Joel Andersson lige i fødderne på David Hovorka.

FCM-angriberen Sory Kaba kastede sig overdrevet for at fremtvinge straffespark i stedet for at ofre sig for sit hovedstød. Og Erik Sviatchenko og Alexander Scholz drev i offside på dødbolde, så gode muligheder gik tabt.

Slavia Prag var i kontrol, men da FC Midtjylland meldte sig ind, så gjorde de det med effekt. Sory Kaba headede udligningen ind midt i anden halvleg og så var et surrealistisk comeback på vej.

