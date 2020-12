FC Midtjylland spiller 1-1 med Atalanta i Champions League

FC Midtjylland fik hevet sig op fra håbløshedens afgrund og sled sig til det første point i Champions League takket være 1-1 mod Atalanta.

Alexander Scholz gav ulvene en drømmestart på Gewiss Arena i Bergamo, da han efter 13 minutter bankede en hammer af en halvflugter ind i krogen bag Marco Sportiello i Atalanta-målet. Hvis det ikke ender som rundens mål i Champions League, så er det ufatteligt.

Italienerne havde skilt ulvene ad i det første møde i Champions League med tre mål på et kvarter i regnvejret på MCH Arena, og det var på forhånd frygtet, at Atalanta ville være lige så onde ved FC Midtjylland denne gang.

Den store angriber Duvan Zapata kom frem til et par gode muligheder inden for de første ti minutter. Jesper Hansen pillede det første forsøg, og colombianeren hamrede andet forsøg håbløst over.

Det gav bange anelser for kampen, men Alexander Scholz’ drømmeflugter var nøjagtig den medicin, som doktoren havde udskrevet.

Ulvene voksede med den første føring i Champions League, og den nyinstallerede krumtap i centerforsvaret, Daniel Høegh, strålede i bestræbelserne på at modstå det italienske pres og selv den firskårne centerforsvarer Manjrekar James havde perioder, hvor han virkede oven på, selv om indledningen ikke var lovende, da han gik på røven efter en kropsfinte fra Papú Gomez .

På den centrale midtbane leverede makkerparret Mikael Anderson og Frank Onyeka en blændende indsats, og ulvene var bestemt i stand til at matche det store italienske hold med føringen i ryggen.

FC Midtjylland kæmpede bravt mod Atalanta og kan tage et point med hjem. Foto: Miguel Medina/AFP/Ritzau Scanpix

Brian Priske blev op til kampen tvunget til at tænke alternativt uden fire af de spillere med de største individuelle kvaliteter. Kaptajn Erik Sviatchenko ude med karantæne, åbenbaringen Jens-Lys Cajuste ude med covid-19 lige som Evander, der ikke var kommet sig nok over sygdommen til at blive bevilget adgang til Italien. Og som om det ikke var slemt nok, så var Pione Sisto efterladt hjemme i Danmark med en ’skade.’

Det efterlod ikke mange muligheder for cheftræner Priske til at sammensætte sin centrale midtbane, og FCM-træneren tog hovedbruddet til næste niveau, da han valgte at skrotte spilprincipperne fra de første fire gruppekampe. Fire mand i bagkæden blev vekslet til tre mand og Sory Kaba blev efterladt mere alene i front.

Et klart mere defensivt udtryk med den klare ambition at de mange frafald ikke skulle gøre holdet mere sårbart end nødvendigt.

Brian Priske endte med at få meget mere end en lappeløsning i en svær situation. Han fik mere end et par lapper. Han fik brikkerne til det puslespil, som kan ende med at forløse FC Midtjylland yderligere i Europa.

Det var meget tæt på at række hele vejen til sejr i Champions League, men netop som håbløsheden var ved at overmande Atalanta, fik de prikket hul på Jesper Hansen, da udligningen blev headet af Cristian Romero ind ti minutter før tid.

