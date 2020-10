FC Midtjylland taber 2-0 til Liverpool på Anfield

Flyet med FC Midtjyllands deltagere i Champions League er landet. Desværre seks dage forsinket, men på navnkundige Anfield Stadium i Liverpool viste de danske mestre omsider berettigelsen i kongeklassen.

Det var en præstation som i realiteten var et lob på ydersiden af stolpen i slutfasen fra at sikre et sensationelt point.

Anders Dreyer gled elegant igennem i FC Midtjyllands flotte slutspurt og kom alene med Alisson Becker i Liverpool-målet, men hans afslutning endte lige nøjagtig på den forkerte side af stolpen.

Ulvene havde leveret en stor kamp, hvor et enkelt magisk indslag fra backen Trent Alexander-Arnold i starten af anden halvleg udgjorde forskellen, da Diogo Jota kunne gøre det til 1-0.

Den føring var ulvene tæt på at forpurre ved Anders Dreyer inden Mohamed Salah i overtiden omsatte et straffe til 2-0.

FC Midtjylland fik frustreret Liverpool så meget i Champions League, at Jürgen Klopp op mod pausen rettede sine frustrationer mod FCM-træner Brian Priske, da Jens-Lys Cajuste rev den tredje ulve-advarsel til sig inden for kort tid.

Væk var den venlige, diplomatiske tysker, der havde brugt optakten til kampen på at tale FC Midtjyllands kvaliteter op. Kort før pausen var det slut med diplomatiet.

Storfavoritterne fra Beatles-byen var blevet reduceret til en boldflyttende, idéforladt gruppe deltagere i en gang fodbold-fitness, som ikke kom frem til én eneste afslutning de første 40 minutter.

Retfærdigvis skal det bemærkes, at FC Midtjylland heller ikke brændte gummiet af handskerne hos Allison i den modsatte ende, men Anders Dreyer kom trods alt frem til den eneste chance af betydning i første halvleg, da han strøg igennem efter få minutter på Alexander Scholz’ fremlægning, men boldens opspring hindrede hurtigløberen i at komme til afslutning første gang og i anden omgang blev afslutningen pareret.

FC Midtjylland-træner Brian Priske havde op mod kampen fremhævet, at Champions League-premieren mod Atalanta blev så sløj grundet en stribe personlige fejl.

Især den unge svensker Jens-Lys Cajuste var skurken mod Atalanta. Trods fejlene var Cajuste blevet betroet nok en start, og svenskeren takkede for tilliden med en koncentreret indsats blottet for de skæbnesvangre fejl fra Atalanta-opgøret og tilmed mod til at tænke lidt fremad i sekvenser.

Og FC Midtjylland-spillerne beviste Brian Priskes pointe med stadig større typer, som første halvleg skred frem. Ulvene fik godt nok hjælp til bevisførelsen fra Liverpool-manager Jürgen Klopp, der valgte at sendte en totalrenoveret offensiv i aktion fra første fløjt.

Fire nye blandt de forreste seks i forhold til weekendens opgør mod Sheffield United kostede rytme og indbyrdes forståelse. Den slags har Erik Sviatchenko og Alexander Scholz sort bælte i at håndtere.

Divock Origi scorede muligvis nøglemål på vej mod Champions League-triumfen i 2018, men i hænderne på Scholz og Sviatchenko lignede belgieren denne aften en spiller, der knapt kunne score i semifinalen eller finalen ved Vildbjerg Cup.

De to FCM-forsvarere kunne klappe hinanden på skuldrene efter en time for veludført arbejde, da Origi blev udskiftet. Desværre var Liverpool på det tidspunkt kommet i front.

