FCK er klar til Champions League-gruppespillet for første gang siden sæsonen 2016/17.

Jess Thorups tropper leverede en heroisk indsats i returopgøret mod Trabzonspor og præsterede at spille 0-0 i den svære udekamp.

Dermed var 2-1-sejren i Parken fra forrige uge nok til at sikre samlet avancement.

Det kunne dog nemt være gået meget anderledes. For løverne var tæt på at blive tæmmet i Trabzon. De tyrkiske mestre var nærgående adskillige gange, og i flere situationer måtte FC København-keeper Mathew Ryan levere mirakler i målet.

Den tidligere Premier League-stjerne var med afstand gæsternes bedste mand, og australieren fortjener at sidde på forreste række, når flyet går hjem mod København.

Her vil de danske mestre lande med en billet til CL-gruppespillet og 200 millioner kroner.

Kampens bedste spiller Matt Ryan. Foto: Francisco Seco/AP/Ritzau Scanpix

Europæisk FCK-kvalitet

FC København havde kurs mod det lukrative Champions League-gruppespil efter en intens første halvleg, hvor varmen og larmen på Senol Günes Stadion ved den tyrkiske Sortehavskyst tydeligt tyngede de hvidklædte danskere.

Kampens indledning bød på et tungt Trabzonspor pres, og efter kun seks minutter burde Djaniny have givet tyrkerne en drømmestart.

FCK's australske nyindkøb, Matt Ryan, stod dog i vejen, og kampens bedste spiller hev en stor redning frem, efter Vavro havde foræret tyrkerne en helt åben chance.

Københavnerne slap med skrækken, og den resterende del af første halvleg gav flere fine muligheder til de hvidklædte. Desværre manglede den sidste skarphed hos Falk, Lerager og Biel, som alle tre havde fine chancer for at give FCK den måske afgørende føring.

Cornelius kæmpede forgæves. Foto: Francisco Seco/AP/Ritzau Scanpix

De tyrkiske værter havde også deres chancer i en første halvleg, hvor de var klart mest på bolden, uden det for alvor blev farligt. Cornelius nåede dog at have et par fine hovedstød, og tyrkernes bedste mand Enis Bardhi havde kampens måske største chance tæt under mål – men ligesom med københavnernes chancer, så sad teknikken ikke helt i skabet hos tyrkerne, og Matt Ryan kunne fint tage sig af de tyrkiske tilbud.

Anden halvleg startede med FCK på bolden, og de blev også belønnet med en stor chance, inden tyrkerne atter satte sig tungt på spillet.

Varmen i det tyrkiske satte sit tydelige præg på tempoet i en anden halvleg, og slagudvekslingen stod relativt stille indtil det 68. minut, hvor Andreas Cornelius pludselig fik kæmpet sig til en helt fri chance, som han dog sparkede langt forbi.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Daramy hjalp FCK til videre avancement. Foto: Francisco Seco/AP/Ritzau Scanpix

I det 75. minut viste Matt Ryan, hvorfor han har haft adresse i to af de største europæiske ligaer, da han på et afrettet hovedstød puffede bolden væk fra stregen.

FCK holdt stand de sidste ti minutter og kan nu se frem til at måle sig med de største hold i Europa, når Champions League-gruppespillet sparkes igang i starten af september.

