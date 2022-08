FCK: Fans kan blive bortvist

Fans af tyrkiske Trabzonspor kan risikere at gå forgæves, hvis de ikke har billet til udebaneafsnittet til Champions League-kvalifikationskampen mellem FC København og Trabzonspor

Op mod 2.500 tyrkiske fans forventes at indtage Parkens D-tribune, når FC København byder de tyrkiske mestre, Trabzonspor, op til dans i kvalifikationen til Champions League.

Mange tyrkiske fans forventes desuden at forsøge at finde vej til andre afsnit i Parken tirsdag aften, men de håbefulde gæster kan komme til at gå forgæves, hvis de forsøger at tage plads andre steder end på udebaneafsnittet.

Det fortæller FCKs kommunikationschef, Jes Mortensen, til Ekstra Bladet.

- Det er kun folk, der tidligere er kommet til FCK-kampe, som har haft mulighed for at købe billet, men vi kan selvfølgelig ikke sikre os, at de billetter ikke bliver solgt videre.

- Hvis man viser tilhørsforhold til andet end FCK, så vil vagterne vurdere, om det er sikkert, at de sidder, hvor de gør. Hvis det ikke vurderes sikkert, så vil de blive bedt om at rykke over på udebaneafsnittet, eller de vil blive bortvist, siger han.

Den tidligere FCK-spiller Andreas Cornelius vender tilbage til Parken iført Trabzonspors farver. Foto: Murad Sezer/Ritzau Scanpix

Trabzonspor kunne i seneste sæson fejre klubbens første mesterskab i 38 år, og det forventes, at mange tyrkiske fans rundtom i Europa vil tage turen til den danske hovedstad for at bakke mandskabet op i jagten på en billet til det fineste europæiske selskab.

Det beretter Københavns Politi, der selvsagt har sat et stort kryds ud for kampen i nationalarenaen, omend man ikke forventer større uroligheder.

- Vi forventer, at det bliver en stor fest, og vi forventer, at der kommer mange tyrkiske tilskuere fra dele af Europa.

- Vi har ikke efterretninger om, at der skulle være optræk til konflikt mellem de to fangrupperinger, siger Peter Dahl, chef for beredskabet hos Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

Det første opgør i Parken fløjtes i gang klokken 21 tirsdag aften.

