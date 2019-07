FCK-fans vrede på tv-kanal: Nu svarer de på kritikken

F.C. København har store drømme om at blive en del af årets Champions League-gruppespil, og det første skridt skal tages på tirsdag, når de på udebane spiller det første af to opgør mod walisiske The New Saints.

Den kamp vil de danske mestres fans gerne følge, men det kræver, at de køber et Viaplay Sport abonnement, der koster 339 kroner om måneden. En beslutning som Viasat, der har købt rettighederne til kampen, har truffet.

Dette er faldet en del for brystet. Især på Twitter er kritikken mod Viasat højrøstet.

Kritikken skal især findes i, at det ikke længere er nok at være ejer af en stor tv-pakke, der ellers giver adgang til Viasats sportskanaler. En pakke, der kan løbe op i mere end 500 kroner om måneden (hos Yousee, red.)

Der kan altså sidde fans derude, der skal bruge 339 kroner på at købe adgang til den ene kamp på tirsdag. Så får de selvfølgelig også adgang til resten af Viaplay Sports indhold i den måned, abonnementet løber - indhold som de også ville få i deres TV-pakke.

Flemming Fjeldgaard, Head of Viaplay Denmark, har i flere tråde på Twitter forholdt sig til kritikken, men - som det nok kan læses - er det ikke alle, der er lige tilfredse med svarene.

Ja, vi vil gerne tjene penge, efter vi har købt en sportsrettighed. — Flemming Fjeldgaard (@ffjeldgaard) July 20, 2019

Prøver faktisk at være helt klar og ærlig i spyttet? Ja, vi skal tjene investeringerne hjem. Der er ingen udenomsnak. Det er sådan, det hænger sammen. — Flemming Fjeldgaard (@ffjeldgaard) July 20, 2019

Ikke knyttet til CL-rettigheder

Ekstra Bladet har selvfølgelig kontaktet NENT (Nordic Entertainment Group, red.), som Viasat hører under, for at få uddybet deres tanker bag beslutningen om kun at udbyde FCK's kamp på Viaplay Sport.

NENT's presseansvarlige, Mette Christiansen Barnes, bad om at få spørgsmålene på forhånd og ønskede kun at svare per mail.

”FCK’s udekamp mod New Saints er ikke en af de kampe, som er knyttet til vores Champions League-rettigheder, som dækker selve hovedturneringen. Vi fik mulighed for at købe udekampen ”ad hoc” som en ekstra rettighed, og vi har valgt at tilbyde den som en del af Viaplay’s Sportspakke. Hoveddækningen af Champions League, Superligaen og de andre populære rettigheder, som NENT ejer sker både på vores tv-kanaler og på Viaplay. I langt de fleste tilfælde kan vores kunder derfor følge FCK og andre hold på vores tv-kanaler, og det gælder også FCK’s hjemmekampe i Champions League kvalifikationen,” skriver hun.

Ekstra Bladet ønskede at få svar på følgende spørgsmål: Hvorfor skal kampen kun kunne ses af Viaplay Sport-abonnenter? Hvis nu, der sidder nogen derude, der allerede betaler for Viasats sportskanaler gennem deres Yousee tv-pakke, hvor fair er det så, at de skal bruge 339 kroner yderligere for at få adgang til én kamp mod et Walisisk hold? Det havde ikke været muligt at lave et billigere tilbud for dem, der bare vil se den her éne kamp? Kan I forstå, hvorfor folk er sure over den her beslutning?

Det første opgør bliver spillet i Wales på tirsdag, men returopgøret i Telia Parken finder sted onsdag 31. juli.

