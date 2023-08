FCK kan få forbud: Det er helt utilstedeligt

FCK opfordrer klubbens fans til at vente med at bestille rejser til udebaneopgøret mod Raków Częstochowa, da klubben kan få forbud mod at sælge billetter til kampen af UEFA

Så er den gal igen.

FC Københavns fans kan måske ende med at skulle blive hjemme, når løverne skal spille mod Raków Częstochowa i playoff-runden til Champions League.

Det skyldes, at klubben er i UEFAS søgelys efter sidste års kamp mod Dortmund, og hvis der skulle blive affyret pyroteknik, kastet med objekter eller var uroligheder inden for det næste år i en UEFA-kamp, ville klubben risikere at blive straffet på ny.

Det skriver FCK på sin hjemmeside.

'F.C. København opfordrer fans til at afvente med at booke rejser og ophold til vores kommende udekamp i UEFA Champions League kvalifikationen.'

'Det skyldes, at klubben efter vores udekamp mod Dortmund i seneste sæsons Champions League gruppespil fik et betinget forbud mod at sælge billetter til klubbens udebaneafsnit, hvis der blev affyret pyroteknik, kastet med objekter eller var uroligheder inden for det næste år i en UEFA-kamp.'

'Der var flere tilfælde af ovenstående i Prag tirsdag aften, og derfor har UEFA gjort os opmærksomme på, at det potentielt kan betyde, at denne betingede dom bliver udløst, og vi derfor risikerer ikke at måtte have fans med til kampen i Polen mod Raków Częstochowa.'

'Vi forventer en afklaring på dette senest fredag i denne uge og vil melde ud så snart, vi ved mere,' skriver klubben.

Foto: Martin Divisek/Ritzau Scanpix

Under tirsdagens opgør mod Sparta Prag blev der flere gange under kampen benyttet pyroteknik på udebaneafsnittet.

Værst var det dog, da der blev kastet et romerlys ind på banen, som var meget tæt på at ramme kampens fjerdedommer.

Og netop det har FCK også været ude og addressere.

'Vi kan ikke understrege kraftigt nok, at det er helt utilstedeligt at affyre pyroteknik mod banen eller andre steder på stadion, da det er forbundet med stor risiko for andre fans, spillere, dommere og andre aktører omkring kampen.'

'Vi arbejder også på at identificere personen, der affyrede pyroteknik mod banen i går, og vedkommende kan se frem til en langvarig karantæne foruden en bøde.'

FCK endte med at vinde det højdramatiske opgør efter straffesparkskonkurrence.

Du kan se eller gense alle højdepunkterne fra den spændende kamp lige her