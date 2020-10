FCK-nedtur kan koste Danmark dyrt

Danmark kommer til at dumpe tilbage på UEFA's rangliste efter FC Københavns store nedtur torsdag aften i Parken.

Københavnerne blev sendt ud af Europa League af kroatiske Rijeka, og dermed har dansk fodbold kun FC Midtjylland tilbage til at sikre værdifulde point til ranglisten.

Danmark indledte denne sæson på 13. pladsen, men vi kommer utvivlsomt til at falde tilbage. Spørgsmålet er bare, om det bliver en, to eller tre pladser.

Konsekvensen bliver i første omgang, at den danske mester i sæsonen 2021/22 IKKE vil være sikret en plads i et europæisk gruppespil, som det ellers med stor sandsynlighed er tilfældet for det hold, der står med DM-trofæet næste sommer.

Det vil kræve, at Danmark kan holde fast i 13. pladsen, hvilket er meget usandslynligt.



Lige nu er dansk fodbold nummer 14 og risikerer i værste fald at ryge ud af top-15.

Det vil i givet fald betyde, at kun den danske mester i sæsonen 2022/23 kommer i Champions League-kvalifikationen, mens de tre øvrige danske deltagere må nøjes med den nye Conference League.

Formentlig vil Danmark beholde en plads i top-15 i denne omgang, men i næste sæson ryger den flotte 16/17-sæson ud af regnskabet.

Så er der en alvorlig risiko for, at Danmark ryger ud af top-15, og det vil gøre Champions League og Europa League til et lukket land for alle andre end mesteren.



Det har de bidraget med FC Midtjylland 8,5 point FC København 3,5 point AGF 2 point SønderjyskE 0,5 De danske point skal lægges sammen og divideres med fire for at finde vores samlede koefficient. Den er aktuelt 3,625.

Danmark indtager aktuelt 14. pladsen, men får Omonia Nicosia bare en sejr mere i Europa League end FC Midtjylland i Champions League, vil Cypern gå forbi.

Serbien og Schweiz kan i teorien også overhale Danmark, hvis Young Boys og Røde Stjerne når virkelig langt, men det virker ikke sandsynligt.

Til gengæld kan Grækenland med en stor sæson komme til at true Danmarks top-15-plads.

AEK sendte torsdag aften på en scoring i 94. minut tyske Wolfsburg ud af Europa League. Grækenland har fortsat tre hold tilbage i europæisk fodbold. Foto: Costas Baltas/Ritzau Scanpix

Grækerne har fortsat tre hold tilbage - Olympiakos, PAOK og AEK.

Lige nu er Grækenland 3,975 point efter Danmark. Det svarer til ti græske sejre, mens FC Midtjylland samtidig ikke får flere point.

Det er ikke ret realistisk, men kan ikke helt udelukkes.

Både PAOK og AEK er i Europa League, hvor det er noget lettere at hente point end i Champions League.

Danmark står lige nu til at starte 2021/22-sæsonen som nummer 17 i Europa, og det er nok for meget at forvente, at FC Midtjylland kan ændre voldsomt meget på det i deres gruppekampe Champions League.

