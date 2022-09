FCK taber til Dortmund i Champions League

FC København har en drøm om at spille videre i Europa efter nytår.

Det ligner en urealistisk drøm, hvis man skal bedømme det ud fra comebacket i Champions League efter seks års fravær.

0-3 mod Dortmund var et udtryk for den forskel, der var på de to mandskaber. Både teknisk og taktisk var Dortmund klasser bedre end FCK.

De danske mestre blev i perioder både ud- og nedspillet.

Og tænk så på, at Dortmund på papiret kun er tredjebedste mandskab i gruppen. Manchester City og Sevilla er seedet som de to bedste.

FCK havde ikke meget at gøre overfor et stærkt Dortmund-mandskab. Foto: Lars Poulsen

Dortmund dominerede alle spillets facetter og skabte til tider store problemer for FCK-spillerne, der begik mange fejl, når de blev stressede og kom under pres.

Hvis Jess Thorups mandskab overhovedet skal have point i gruppespillet, skal det ske i Parken. Det bliver her, at de skal hænge hatten på, at Dortmund og Sevilla kan drilles.

Annonce:

Men missionen ligner ikke et realistisk mål for de danske mestre, der virkelig er kommet i menneskehænder i dette års gruppespil.

Der var liv på tribunerne før kampen mellem Dortmund og FCK. De to klubbers fans kan ikke lide hinanden. Dortmund har tætte forbindelser til Brøndby, mens FCK havde hjælp på tribunerne fra HSV-fans. Foto: Lars Poulsen.

Kæmpe fan-drama: FCK-fansene skyder med romerlys Kæmpe fan-drama: FCK-fansene skyder med romerlys

Optakten til mødet med Dortmund var dramatisk. Dagen før kampen blev flere FCK-fans angrebet i bymidten af personer med tilknytning til Brøndby.

På Signal Iduna Parken var stemningen på tribunerne på kogepunktet, inden kampen kom i gang. FCKs fanafsnit blev angrebet af maskerede personer med pyroteknik.

Siden reagerede FCK-fansene med at kaste pyroteknik mod tribunerne. En reaktion, FCK-ledelsen siden tog afstand fra.

Jude Bellingham scorede for Dortmund, da tyskerne vandt sikkert 3-0 over FC København. Foto: Lars Poulsen.

På banen var stemningen på ingen måder hadsk mellem de to mandskaber. FCK var fint med i kampens indledende fase, hvor Carlos Zeca sparkede på ydersiden af den ene opstander.

Men FCK blev presset tilbage på banen, stod ofte med 11 mand på egen banehalvdel og fik derfor langt til Dortmund-målet, når de erobrede bolden.

Annonce:

Når FCK endelig havde fat i bolden, brugte de den ofte dårligt. De blev stressede og smed den alt for hurtigt væk.

FCK havde det i lange perioder svært mod et stærkt spillende Dortmund-mandskab. Foto: Lars Poulsen.

Det er selvfølgelig en konsekvens af den enorme tempoforskel, som de oplever fra hverdagen i Superligaen. Men også et udtryk for den kvalitetsforskel, der er på ét af de bedste mandskaber i Bundesligaen og de danske mestre.

Og når der så bliver begået fejl, bliver de prompte straffet. De var Dortmund scoringer før pausen faktisk et klart bevis på.

Læg dertil en eminent solopræstation af Dortmund-kaptajn Marco Reus, da han scorede til 1-0.

2-0 træfferen var et udtryk for, hvor hurtige Dortmund-spillerne er, når de driver bolden fremad. Og i situationen lignede FCK-spillerne rene statister, da Raphael Guerreiro scorede til 2-0 kort før pausen.

Jude Bellingham (22) viste, hvor stort et talent han er. Han var en af de dominerende spillere for hjemmeholdet. Foto: Lars Poulsen.

Annonce:

FC København kom lidt længere frem på banen efter pausen, hvor Lukas Lerager fik en stor mulighed efter et hjørnespark.

Men foran de 70.700 tilskuere var Dortmund stort set hele tiden i kontrol. Derfor var den logiske konsekvens på dominansen også 3-0 træfferen fra Jude Bellingham, der udnyttede endnu en opspilsfejl fra FCK.

Rasmus Falk scorede i slutminutterne, men der var offside, så scoringen blev ikke godkendt.

Erkendelsen må være, at der er klasseforskel på et tysk topmandskab og så et dansk mesterhold.

FC København møder Sevilla næste onsdag i det andet opgør i Champions League-gruppespillet.

De engelske mestre fra Manchester City er den sidste modstander i gruppespillet.

Læs også: Danske betjente sendt til Dortmund

Ekspert: - Pinligt for dansk fodbold

Magtfuld fangruppering skaber splid i Brøndby