FCK tæt på 200 millioner kroner: Her er vejen til drømmeland

Døren til Champions League-gruppespillet står åben på vid gab for FC København.

For første gang i fem år står de danske mestre i Champions League play-off runden. Dengang kiksede det mod Qarabag. Vi skal tilbage til 2016, hvor FCK senest var i gruppespillet i den fornemste klubturnering.

Nu er de blot to kampe fra drømmeland og en forventet gevinst på mere end 200 millioner kroner i kassen.

Men mødet med de tyrkiske mestre fra Trabzonspor sker ikke på det mest heldige tidspunkt.

Til trods for Jens Stage er den eneste, der er forsvundet fra klubben, spiller klaveret slet ikke for Jess Thorups mandskab.

FCK er ikke i den spillemæssige forfatning, som indikerer, at holdet kan indløse billet til gruppespillet.

Københavnerne er på alvorlig slingrekurs i Superligaen.

Pep Biel var skuffet efter FCK tabte 1-3 til Randers fredag. Det var i en kamp, hvor David Khocholava og Mohamed Daramy blev skadet. Det er tvivlsomt om de er klar til at møde Trabzonspor tirsdag. Foto: Lars Poulsen.

Topniveauet, som vi så det mod Brøndby, er højt. Bundniveauet, som vi har set det mod Horsens, Viborg og Randers, er rystende lavt.

Fodbold handler om selvtillid, som cheftræner Jess Thorup meget rammende udtrykker det. Og den selvtillid er lige nu ikke høj i FCK-truppen.

- Vi troede og håbede, at sejren over Brøndby var et vendepunkt, men den sejr kan vi ikke bruge til noget, når vi tabte til Randers.

- Vi har svinget alt for meget i vores præstationer. Vi savner stabilitet i vores spil. Vi skal være langt dygtigere til at håndtere modgang, erkender viceanfører Rasmus Falk og prøver at slå tonen an før mødet med tyrkerne.

Rasmus Falk savner stabilitet på FCK-mandskabet. Nu venter to afgørende kampe mod Trabzonspor om en plads i Champions League-gruppespillet, hvor der venter 200 mio. kr. Foto: Lars Poulsen.

- Heldigvis lever hver kamp lidt deres eget liv. Og det kommer den mod Trabzonspor også til at gøre, siger han med håbet om, at FCK-truppen kan løfte sig til den vigtige opgave i Parken.

Det er mange penge, der står på spil i de to kampe. Indtægter i niveauet 200 millioner kroner kan let stige markant, hvis FCK kommer i gruppespillet og tilmed præsterer på banen.

Hver sejr i gruppespillet udløser således alene 21 millioner kroner i kontant bonus, mens uafgjorte kampe giver en gevinst på syv millioner kroner.

Mohamed Daramy måtte udgå med en skade mod Randers. Det er en alvorlig streg i regningen, at han og David Khocholava inden der var spillet en halv time mod Randers havde forladt banen. Ikke den mest optimale optakt til tirsdagens Champions League play-off. Foto: Lars Poulsen.

Det europæiske fodboldforbund (UEFA) har de senere år ændret fordelingssystemet for uddeling fra pengemaskinen Champions League, hvor der i år samlet skal uddeles 15 milliarder kroner til klubberne.

UEFA indførte for nogle år siden et nyt system, hvor man tillægger resultaterne gennem de seneste 10 år endnu større vægt. Klubberne belønnes således ud fra en kompliceret regnemodel og i forhold til placering på ranglisten ud fra de seneste ti års resultater.

Det betyder, at market-puljen har fået en langt mindre økonomisk betydning end tidligere.

Her var der ofte store beløb at hente, når man som skandinavisk hold var alene i Champions League, fordi hele Skandinavien indgik i market-puljen. I dag følger den pulje udelukkende det enkelte land, så udbetalingen af penge fra market-puljen alene sker ud fra, hvad TV3 Sport har betalt for rettighederne i Danmark.

Hos Divisionsforeningen er man dybt uenig i den fordelingsnøgle, som UEFA har gennemført efter pres fra de største europæiske klubber.

Anfører Carlos Zeca er blevet skiftet ind de seneste to kampe. Måske kommer han ind og svinger taktstokken mod Trabzonspor. Han har været stærkt savnet på FCK-midtbanen. Foto: Lars Poulsen.

- De sportslige resultater på banen her og nu burde have langt større værdi, end hvad du som klub har præsteret over de seneste ti år.

- Den model, der er indført, er kun en måde at fordele flere penge til de største klubber, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

- Udover de sportslige resultater i den pågældende sæson burde tillægges større værdi, ville det også være naturligt, hvis startpuljen til hver af de 32 deltagende klubber var højere.

- UEFA har desværre indført den nye model for at imødekomme et pres fra de største klubber, pointerer han.

De forsvarende tyrkiske mestre fra Trabzonspor med to danskere – Andreas Cornelius og Jens Stryger Larsen – kommer til Parken med et stærkt udgangspunkt. De er kommet fornemt fra land. To sejre i de første to kampe vidner om, formen går i den rigtige retning.

Fredag vandt Trabzonspor 1-0 over Hatayspor, men i forbindelse med opgøret blev holdets store profil Edin Visca skadet. Han måtte bæres fra banen, da han brækkede venstre arm i opgøret. Han er derfor ikke med tirsdag aften i Parken.

Returkampen mod Trabzonspor ved Sortehavets kyst spilles onsdag 24. august.

