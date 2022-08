FCK vinder 2-1 over Trabzonspor

FC København er for femte gang i historien på vej mod Champions League-gruppespillet.

2-1-sejren over de tyrkiske mestre fra Trabzonspor er ikke et perfekt, men et rimeligt udgangspunkt før returkampen i næste uge.

Mens FC København har savnet stabiliteten i Superligaen, så leverede Jess Thorups mandskab i perioder en præstation på et internationalt højt niveau mod de tyrkiske mestre.

FC København var i kontrol i store dele af kampen. Og når tingene ikke lige lykkes, så var villigheden til at arbejde for hinanden enorm.

Jess Thorups mandskab har været svingende hidtil i sæsonen, men i aften blev en stærk modstander nedkæmpet Foto: Lars Poulsen

Med anfører Carlos Zeca og Rasmus Falk i centrale hovedroller, Mathew Ryan som en solid klippe samt Viktor Claesson som en offensiv trussel, var der mange lyspunkter på en stor europæisk aften i Parken.

Det var uheldigt, at tyrkerne fik reduceret på en afslutning, der blev rettet af undervejs.

FCK er nu tættere på en gevinst på 200 mio. kr., men trods sejren er arbejdet kun halvfærdigt.

Der venter en voldsom udfordring i en heksekedel næste onsdag ved Sortehavet.

FC København virkede bedre organiserede med rutinerede Carlos Zeca på banen. Anføreren er eminent til at tage kampen til sig og sætte spillet ud fra hans kontrollerende position på banen.

Carlos Zeca spillede en kæmpe rolle i dagens sejr, da anføreren spillede sin første kamp fra start siden oktober 2021 Foto: Lars Poulsen

Og FC Københavns offensive spil fik en ny dimension med Carlos Zeca tilbage i rollen som det defensive omdrejningspunkt. For det betyder rent faktisk, at Rasmus Falk kan skubbes længere frem på banen. Og her gør han virkelig en forskel.

Falk er en spiller, der løfter sig til uanede højder i de store, europæiske kampe. Allestedsnærværende som en løbemaskine, der også har et kæmpe overblik og overskud på banen.

Selvfølgelig med Falk i en hovedrolle ved føringsmålet før pausen. Først som bolderobrer, siden som oplægger til Viktor Claessons firsttimmer. Et smukt mål og et resultat af det høje og massive pres, som FCK satte de tyrkiske mester under, når de havde bolden på egen banehalvdel.

Viktor Claesson bragte løverne i front på et flot mål, hvor den tyrkiske keeper var chanceløs Foto: Lars Poulsen

Trabzonspor havde svært ved at omstille sig til den aggressive stil, som FCK praktiserede. De blev stressede og begik mange fejl.

2-0-træfferen var også belønning for FCK's enorme aggressivitet. Tyrkerne måtte give et hjørnespark, hvor Pep Biel var oplægger og Lukas Lerager stod for udførelsen.

Scoringen var et godt eksempel på tyrkernes sløsede tilgang til opdækning i eget felt.

Lukas Lerager kronede en flot FCK-periode med at have sidste fod på scoringen til 2-0 Foto: Lars Poulsen

Rutinerede Mathew Ryan fik debut mellem stængerne, og den australske landsholdskeeper leverede en stærk præstation og spillede med stor autoritet. Sikre og konsekvente indgreb. Og nok så vigtigt: Han skabte ro i bagkæden med sine sikre indgreb.

Han var chanceløs, da Anastasios Bakasetas skød fra distancen. Bolden strejfede David Khocholava og snød fuldstændigt FCK-keeperen.

”Du er og bliver et Brøndby-svin”, brølede FCK-fansene ofte, når Jens Stryger Larsen var i nærheden af bolden.

Højrebacken fik aldrig sit spil til at fungere. Den massive pibekoncert, han blev mødt af, hver gang han rørte bolden, satte sig i ham.

Det blev heller ingen stor aften for Andreas Cornelius, der slet ikke viste sin farlighed foran FCK-målet. Læs meget mere om det her.

'Corner' blev aldrig en trussel, da han gen-vendte hjem til Parken Foto: Lars Poulsen

Man må forvente, at tyrkerne kommer med et helt andet udtryk i hjemmekampen, hvor de er tvunget til at komme længere frem på banen.

Dagen efter returkampen mod Trabzonspor er der lodtrækning til Champions League-gruppespillet, hvor FC København – hvis de er med i bowlen – havner i fjerde og nederste seedningslag.

