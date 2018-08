FCM-boss er pisse skuffet: Offensiv udmelding sekunder efter CL-exit

FCM-direktøren Claus Steinlein mener, at det er okay at FCM får ørerne i maskinen efter CL-nederlaget. Nu gælder det jagten på gruppespillet i Europa League

Den danske Champions League-drøm er død, før den nærmest begyndte.

FC Midtjylland blev sparket ud af Astana med samlet 2-1, og i den afgørende kamp på hjemmebane kunne holdet ikke sætte modstanderne under det nødvendige pres.

FC Midtjyllands direktør var efterfølgende meget skuffet over den bristede drøm.

- Vi kommer okay i gang, resten af første halvleg er jeg enig i, at det ikke er godt nok, siger FCM-direktør Claus Steinlein i TV3+-studie og fortsætter.

- Vi er pisse skuffede lige nu. Det var drømmen at høre CL-hymnen på MCH Arena. Indsatsen og trænerteamet er jeg tilfreds med.

Se interviewet med Steinlein herunder:

Nu skal ulvene så over i kvalifikationen til Europa League, og her er ambitionen klar.

- Vi skal i gruppespillet i år. Vi tror på, at det giver noget at melde offensivt ud. Det er okay, vi får øretæver, for vi skal gøre det bedre i dag, lyder det fra Steinlein.

Der venter to runder, før ambitionen om europæisk gruppespil kan blive en realitet. I tredje kvalrunde skal midtjyderne møde enten Lincoln Red Imps fra Gibraltar eller walisiske The New Saints. Ikke ligefrem europæiske stormagter.

