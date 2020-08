FCM i kæmpe dilemma: Fraråder indrejse

Onsdag aften bliver det afgjort om de danske mestre fra FC Midtjylland skal møde Buducnost fra Montenegro eller Ludogorets fra Bulgarien i anden kvalrunde til Champions League.

Hvis montenigrinerne vinder, skal kampen spilles næste tirsdag, mens opgøret i Bulgarien først skal afvikles om onsdagen.

Udfordringen for FC Midtjylland lige nu er, at Udenrigsministeriet har de to lande placeret i den såkaldte orange-zone. Det vil sige, at man fraråder alle ikke-nødvendige rejser til de to lande.

Man kan så diskutere om en fodboldkamp er en ikke-nødvendig rejse. Der er i hvert fald uklarhed, fordi anbefalingerne ikke er entydige med krav om ikke at rejse til de to lande.

Udenrigsministeriet bruger grøn, gul, orange og rød. Ingen af de to lande er røde, hvilket havde betydet, at man direkte frarådede rejser til dem. Og her er det også et krav, at man skal blive hjemme i 14 dage.

Men FC Midtjylland skal til et land, der er orange, hvor opfordringen ligeledes er 14 dages karantæne, når man kommer hjem fra landet.

FCM-spillerne var glade over titlen i sidste sæson. Nu venter en udflugt til enten Montenegro eller Bulgarien. To lande, der er orange. Begge steder anbefaler Udenrigsministeriet, at man går i 14 dages karantæne efter hjemkomst. Foto: Lars Poulsen.

FC Midtjyllands fodbolddirektør, Svend Graversen, ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udtale sig om spegede situationen.

Meldingen fra det midtjyske er, at der arbejdes intens på sagen. Der er lige nu mange praktiske problemstillinger at tænke på.

Som Ekstra Bladet forstår det er både Udenrigsministeriet og Divisionsforeningen involveret i sagen. Netop med hensyn til spørgsmålet om de 14 dages karantæne, som Udenrigsministeriet opfordrer personer til efter hjemrejse fra både Bulgarien og Montenegro.

Uanset om FC Midtjylland skal til Montenegro eller Bulgarien rejser spillertruppen i en privat chartret maskine. Det kræver UEFA af alle hold i den kommende turnering. Samtidig er det et krav, at spillertruppen skal være isoleret på spillerhotellet.

FCM's transfersommer: Sådan vil de handle

Se også: FC Midtjylland henter Michael Silberbauer hjem til Danmark

Se også: Landsholdet i kviklån-klemme