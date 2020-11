FCM kan miste hjemmebane i Champions League

De står noteret for nul point efter de første tre kampe, så FC Midtjylland har kniven for struben i forhold til at undgå at få et æg i Champions League-puljen.

Men den opgave kan være gjort en tand sværere af, at FC Midtjylland måske slet ikke får hjemmebane i opgøret mod Liverpool.

Det skriver det engelske medie Daily Mail.

Ifølge mediet er der seriøse overvejelser fra UEFA, om opgøret den 9. december skal flyttes fra Herning, Danmark til Dortmund, Tyskland. I hvert fald er Jürgen Klopps gamle hjemmebane en af de arenaer, der overvejes, skriver mediet.

Forklaringen er, at der er engelske coronarestriktioner mod Danmark, og det vil sige, at Liverpool skal i karantæne, når klubbens spillere og personale vender retur til England.

To ulve flopper totalt mod Ajax

For danske og islandske landsholdsspillere blev der dog lavet en undtagelse i forbindelse med landskampen i Parken i søndags, og det er derfor også muligt, at man fra politisk side igen kan finde ud af en aftale, der gør, at Liverpool kan rejse ind og ud uden en efterfølgende isolationsperiode. Det var dog i udgangspunktet en engangsforestilling med hensyn til de to landshold.

De næste par kampe i Champions League for FC Midtjylland er udekampe - først mod AFC Ajax i Holland, siden mod Atalanta i Italien, inden der altså følger et opgør mod Liverpool den 9. december. Måske en hjemmekamp.

Mens FC Midtjylland fortsat har point til gode, har Liverpool ni, Atalanta og AFC Ajax fire hver.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få fat i FC Midtjyllands direktør, Claus Steinlein.

