FCM-modstander forsvandt helt: Var dybt i kulkælderen

Atalantas stjernebomber, Josip Iličić, blev ramt hårdt af de barske oplevelser under covid-19 pandemien i Bergamo

HERNING (Ekstra Bladet): Smilene er store i Atalanta-lejren ved ankomsten til MCH Arena.

For med i italienernes stjernespækkede trup er Josip Iličić.

Den slovenske bomber huggede fire kasser ind på Mestalla mod Valencia i begyndelsen af marts i Champions Leagues knockoutfase, men siden har han stort set ikke figureret.

Årsagen til nedturen er så åbenbar, som den kan være.

For da Bergamo eksploderede som coronavirussens centrum tilbage i marts ramte det den følsomme slovener som et knytnæveslag.

Josip Iličić var ganske lille, da borgerkrigen brød ud i det tidligere Jugoslavien, og minderne fra den hårde tid pressede sig på, da pandemiens barske ansigt viste sig.

Hans kone og børn sad hjemme i Slovenien, mens Bergamo blev raseret af covid-19.

Selv i dag et halvt år efter er oplevelsen af virussens hærgen så voldsom for de medarbejdere, som har taget turen fra Bergamo til Herning, at tårerne presser sig på, når snakken falder på de hårde og uvisse måneder, hvor folk døde i tusindvis i byen.

Josip Iličić sank ned i dyb depression, og selv om han fik lidt spilletid efter genstarten af serie A i juni, så var han langt fra tidligere niveau. Og da Champions League blev genoptaget i august var sloveneren slet ikke med.

Efter en periode med familien er Iličić nu tilbage i Atalanta-truppen, og han fik i weekenden comeback mod Napoli.

- Han er i god form. Nu må vi se, om han har to kampe om ugen i benene, sagde Atalanta-træner Gian Piero Gasperini på pressemødet før mødet med FC Midtjylland.

