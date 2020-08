FCM skal nok østpå i CL-kvalifikationen

De danske mestre fra FC Midtjylland kommer mandag til at holde meget godt øje med lodtrækningen til kvalifikationen til Champions League, hvor de selv er med i bowlen, når opgørene i anden runde skal findes.

En lodtrækning som Ekstra Bladet livedækker fra kl. 12

Her står det nu klart, at antallet af klubber, som midtjyderne kan blive sat sammen med er blevet kogt ned til vinderen af disse fire opgør:

- Dynamo Brest - Astana

- Buducnost Podgorica - Ludogorets

- Røde Stjerne - Europa FC

- Qarabag - Sileks

I den forbindelse er Astana, Ludogorets, Røde Stjerne og Qarabag favoritter til at gå videre.

Ved lodtrækningen er det således, at det første hold, der bliver trukket får lov til at spille på hjemmebane i den ene kamp, som både anden og tredje runde skal afgøres på. Ved fjerde og sidste spiller man både ude og hjemme.

For FC Midtjylland er der dermed udsigt til, at man enten skal en smule østpå eller enormt meget østpå alt efter, hvem de kommer til at blive trukket sammen med.

AGF på banen kl. 13

Astana har de tidligere mødt, men blev slået ud med et samlet nederlag på 1-2 i netop anden runde af Champions League-kvalifikationen tilbage i 2018.

Kampen bliver spillet enten 25. eller 26. august.

Lodtrækningen foregår klokken 12, og bliver afholdt i UEFA's hovedkvarter i Nyon.

Mens FCM altså må vente lidt med kende navnet på sin endelige modstander, finder AGF ud af, hvem man skal stå over for i første runde af Europa League-kvalifikationen.

AGF skal møde et af følgende hold:

* Honka Espoo (Finland).

* Ilves Tampere (Finland).

* Dunajska Streda (Slovakiet).

Lodtrækningen til Europa League-kvalifikationen finder sted fra kl. 13.

