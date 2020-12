FCM-spillere i diskussion om straffespark

For tredje kamp i træk kom Alexander Scholz på tavlen for FC Midtjylland, da han scorede på et straffespark i onsdagens remis mod Liverpool.

Men stod det til holdkammeraten Sory Kaba, skulle forsvarskrumtappen slet ikke have sparket.

Sory Kaba lagde således ikke skjul på, at han gerne ville tage straffesparket. Efter at straffesparket blev dømt gik angriberen op til bolden, og først efter en kort diskussion valgte han at gå væk og lade Alexander Scholz tage sig af straffesparket.

Ifølge cheftræner Brian Priske var det heller aldrig et emne, at Kaba skulle tage sig af sparket.

- Jeg tror ikke som sådan, at der var nogen usikkerhed. Alle vidste, at det var Scholz. Selvfølgelig står der en angriber, som gerne vil score et mål. Det, tror jeg, er tydeligt for enhver og er tydeligt på stort set alle fodboldhold rundt omkring. Men der var ikke nogen tvivl om, at Scholz skulle sparke, og det gjorde han også ganske sikkert, siger Brian Priske på pressemødet efter kampen.

Sory Kaba var efter straffesparket ikke den, der jublede mest, men det bekymrer ikke FC Midtjylland-træneren.

- Jeg kigger mere på hans præstationer end hans udstråling. Jeg tror sgu ikke, at det hjælper ret meget at kigge på den. Så jeg kigger på hans præstation, og jeg synes, at han spiller en fremragende kamp på mange punkter i dag. Han mangler bare at prikke den ind og score. Og det ærgrer jo selvfølgelig mig, men det ærgrer ham mest, siger han.

Efter episoden var Erik Sviatchenko hurtigt henne ved Sory Kaba, men det var ikke for at skælde ud. Kaptajnen glæder sig nemlig over, at mange spillere i FC Midtjylland gerne vil sparke - inklusiv ham selv.

- Jeg siger bare, at det er helt okay, at han gerne vil sparke, og nu er vi videre og har fået det ene mål, så nu skal vi klø på. Der svarer han 'yes, yes', og det er han klar på. Jeg vil da også gerne sparke straffespark, så det er vigtigt, at vi har spillere, der gerne vil, og Kaba er bare megaivrig for at komme ind i et flow med mål. Det, tror jeg, er meget naturligt, siger Erik Sviatchenko efter kampen.

Sory Kaba har scoret fire mål på 19 kampe i denne sæson, men nåede ikke at komme på tavlen i Champions Leagues gruppespil.

