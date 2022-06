FCM-sportschef: Det var en gunstig lodtrækning for os

FC Midtjylland kunne trække enten det tyrkiske storhold Fenerbahce eller lidt mere upåagtede AEK Larnaca fra Cypern i kvalifikationen til Champions League.

Derfor åndede FCM-sportschef Svend Graversen lettet op, da cyprioterne kom op af bowlen onsdag eftermiddag i Nyon.

- Der var jo kun to muligheder, og skulle man vælge, så ville vi foretrække Larnaca. Når det er sagt, er det kampe, der skal spilles. Det bliver spændende.

- Men det var en gunstig lodtrækning i forhold til det, vi ellers kunne have fået, siger Svend Graversen.

Fenerbahce havde været en klart vanskeligere modstander, erkender sportschefen.

- Der er lidt forskel i budgetter på de to hold. Det er det, vi kan se. Vi kender ikke så meget til dem, og hvad de har af spillemæssige kvaliteter. Men når man står i den lodtrækning, så har man kvalitet, understreger han.

Målsætningen i de to kampe er samlet sejr, men det havde også været tilfældet, hvis FCM skulle møde tyrkerne.

- Succeskriteriet er det samme uanset hvad. Det er der, vi er som klub. Vi sigter efter at komme ind i top-50 i Europa.

- For at komme det skal vi i et gruppespil og helst i det højeste - i Champions League, siger han.

FCM har som mål at komme op i top-50 i Europa inden 2025, og derfor skal hold som Larnaca helst besejres.

- Det kræver, at vi gentagne gange kommer i et gruppespil og gentagne gange får europæiske point hjem til FC Midtjylland og selvfølgelig også til Danmark.

- I sidste ende drejer det sig om at nå de sportslige målsætninger, vi har. Det er at blive en top-50-klub i Europa. Vi tog et kæmpe hop i sidste sæson, hvor vi gik fra nummer 112 til 87.

- Vi skal igen tage et hop i den kommende sæson, inden vi i 2025 skal være i top-50, lyder det fra Svend Graversen.

FCM er med samlet sejr over cyprioterne sikker på mindst at komme i gruppespillet i Europa League.

FCM skal igennem tre succesfulde runder, inden holdet er klar til gruppespillet i Champions League.