FCM-stjerne rask, men for syg til Champions League

Farcen omkring Ajax' covid-19 prøver før Champions League-opgøret i Herning bliver tilføjet en ny dimension før ulvenes næste kamp i gruppespillet.

Holdets brasilianske stjerne, Evander, er nemlig erklæret rask efter covid-19 smitte, men han er stadig for syg til at spille Champions League.

UEFA har ellers givet Evander grønt lys til at spille Champions League, men italienske myndigheder vil ikke tillade Evander at spille i Bergamo grundet reglerne for professionel sport i støvlelandet. Det hører med til billedet, at netop Bergamo har været meget hårdt ramt af pandemien.

Indrejseforbuddet til Evander fremkalder stor frustration i FC Midtjylland.

- Evander er raskmeldt og tilbage i træning. Han opfylder alle kriterier både fra danske parter og UEFA. At han ikke kan få tilladelse til at spille mod Atalanta, er uheldigt, og det udfordrer turneringen og de fælles vilkår, men vi er nødt til at acceptere situationen og Italiens restriktioner, lyder det fra FC Midtjyllands sportschef Svend Graversen på klubbens hjemmeside.

Ajax måtte før kampen i Herning efterlade 11 spillere i Amsterdam grundet danske regler. Hollænderne formåede alligevel under tvivlsomme omstændigheder at få grønt lys til de vigtigste spillere, som tilmed blev fløjet til Danmark i strid med UEFA's covid-19 retningslinjer.

Den slags krumspring kommer FC Midtjylland ikke ud i. Ulvene er færdige i Champions League og de sidste to gruppekampe handler kun om at redde æren.

– Det er endnu et eksempel på den komplekse situation, vi befinder os i, og det er ekstremt svært at navigere i for vores spillere og stab. Før og fremmest, er det ærgerligt for Evander, der havde set frem til at spille i Champions League, og dernæst er det ærgerligt for holdet, da vi ved hvilken kvalitet han bidrager med, siger Svend Graversen.

Også Jens-Lys Cajuste og Erik Sviatchenko er ude af truppen.

FC Midtjylland taber 3-1 til Ajax i Champions League