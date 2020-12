FCM-træner efter første point: Jeg ærgrer mig over debatten

FC Midtjylland sikrede sig tirsdag aften klubbens første point i Champions League med et uafgjort resultat i Bergamo, hvor de gæstede Atalanta, og det gjorde cheftræner Brian Priske og co. med en ny formation.

Og det har sat gang i en ærgerlig diskussion, siger Brian Priske ifølge B.T. Sport.

FC Midtjylland-træneren har normalt svoret til en 4-2-3-1-formation, men til tirsdagens kamp skiftede han over til et tremandsforsvar i en 3-4-3-formation mod Atalanta. Skiftet kommer oven på et skuffende nederlag til Ajax, hvor midtjydernes tilgang til kampene i turneringen blev kritiseret af flere eksperter, og det var altså succesfuldt.

Men ifølge cheftræneren ville den nye formation ikke have fungeret bedre i alle de europæiske kampe.



- Jeg er ærgerlig over, at debatten går på, at det er formationsændringen, der er nøglen.

- Det er det isoleret set i dag, men kigger jeg eksempelvis på kampen i Liverpool, hvor vi spiller med vores normale formation, synes jeg egentlig, at vi bød dem godt op til dans og har et par gode muligheder for også at tage point derfra, så for mig handler det altid om, hvem jeg har til rådighed, og hvilke spillere der er i form og sådanne ting i forhold til, hvordan vi griber kampene an, forklarer Brian Priske ifølge B.T. Sport.

Priskes formationsændring er der blevet talt om efter kampen. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Samtidig forklarer Brian Priske, at han allerede i den første kamp mod Atalanta i slutningen af oktober besluttede sig for at stille op i en 3-4-3-formation i returopgøret for at matche italienernes wingbacks.

FC Midtjylland har nu hentet et point på fem kampe i Champions League. I næste uge skal de spille deres sidste europæiske kamp i denne sæson, når de møder Liverpool på hjemmebane.

