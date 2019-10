Fejring kan få fatale konsekvenser

UEFA har iværksat en undersøgelse de tyrkiske spilleres militærsalutter, som fandt sted efter scoringer i kampene mod Albanien og Frankrig.

Tyrkiske tropper gik i sidste uge ind i Syrien og indledte militære handlinger, og det tyrkiske fodboldforbund har på Twitter skrevet, at spillernes hilsen skal ses som en støtte til de tyrkiske soldater.

Men det er blevet mødt med stor kritik, og nu har den italienske sportsminister, Vincenzo Spadafora, bedt UEFA om at flytte årets Champions League-finale, der efter planen skal spilles på Atatürk Stadion i Istanbul.

Det var noget af et drama, sidste gang Champions League-finalen blev spillet i Istanbul. Her slog Liverpool AC Milan efter straffesparkskonkurrence og 3-3 i ordinær spilletid. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

- Vi ved, at det, der foregår i Syrien, ikke bliver løst af denne handling, men vi er klar over den betydning, det har at være vært for et af de største sportsarrangementer i verden, har Spadafora, ifølge det italienske nyhedsagentur, ANSA, skrevet i et brev til UEFA.

Vicepræsidenten for UEFA, Michele Uva, har afvist at kommentere på brevet og har, ifølge Associated Press, udtalt til en italiensk radiostation, at det er 'for tidligt at snakke om sanktioner'.

Forbundet overvejer dog italienernes forslag, og det vil den 4. december blive besluttet, hvad der skal gøres ved tyrkernes hilsen.

UEFA valgte Atatürk til at være vært for finalen foran Stadium of Light i Lissabon.

Se også: Franske smæk til danske fodboldkvinder

Medie: Er han sidste brik i Eriksen-handel?

Se også: Kan være færdig for i år - stjerner misser storkamp