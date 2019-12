Felix og Felipe sender Atlético Madrid videre i CL

Et brændt straffespark efter to minutter lovede ikke godt for Atlético Madrid onsdag aften i Champions Leagues gruppe D.

Men det spanske fodboldhold rejste sig fra den kedelige start og vandt 2-0 hjemme over Lokomotiv Moskva.

Med sejren er Atlético Madrid videre til ottendedelsfinalerne i Champions League sammen med Juventus, der allerede inden onsdagens kampe var videre.

For Atlético Madrid begyndte det skidt, da Kieran Trippier brændte et straffespark efter blot to minutter.

Forinden var Atletico-angriberen Joao Felix blevet fældet i feltet.

Et kvarter senere fik hjemmeholdet tilkendt endnu et straffespark, og det tog Joao Felix sig sikkert af og scorede til 1-0.

Ti minutter inde i anden halvleg fordoblede Atletico-stopperen Felipe føringen efter et indlæg fra Koke.

Flere mål blev der ikke scoret i kampen, men det var også rigeligt til at tage andenpladsen i gruppen for Atlético Madrid, der kom op på ti point efter seks kampe.

Juventus vandt med en del reserver 2-0 ude over Bayer Leverkusen og sluttede på førstepladsen i gruppen med 16 point.

Cristiano Ronaldo scorede kampens 1-0-mål efter 75 minutter, efter at indskiftede Paulo Dybala havde assisteret fra venstrekanten.

Argentinske Dybala lagde også op til kampens andet mål, som blev sat ind af landsmanden Gonzalo Higuain.

Leverkusen endte på tredjepladsen med seks point efter seks kampe og træder ind i Europa League til næste år.

I gruppe B var både Bayern München og Tottenham videre til ottendedelsfinalerne inden holdenes indbyrdes møde i Tyskland onsdag aften.

Begge hold stillede op med en del reserver, og Bayern München endte med at vinde kampen med 3-1.

Christian Eriksen startede inde for Tottenham og spillede hele kampen uden dog at gøre det store væsen af sig.

