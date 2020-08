Festen forbi

Den franske storklub Lyon er i en klasse for sig, når det drejer sig om europæisk kvindefodbold.

Det understregede holdet søndag aften endnu en gang, da det sikrede sig sin femte Champions League-titel i træk. Triumfen blev sikret med en 3-1-sejr over Wolfsburg og danske Pernille Harder.

- Lige nu står jeg med en skuffelse.

- Hvis man ser over hele kampen, så var Lyon det bedste hold i dag. Vi pressede dem godt i anden halvleg, for der var vi mere modige i vores defensiv, og det skulle vi have været fra starten, for så havde det måske ikke stået 0-2 ved pausen, men 0-0, eller vi kunne have ført, siger Harder.

- Vi skulle kæmpe hårdt for at få chancer, mens Lyon ikke skulle kæmpe lige så hårdt. Selvfølgelig er det frustrerende at stå her med et nederlag, siger Pernille Harder.

Det er et ubesvaret spørgsmål, om søndagens Champions League-finale var Harders sidste kamp i den lysegrønne Wolfsburg-trøje. Hun sættes kraftigt i forbindelse med et skifte til engelske Chelsea, men vil ikke selv bidrage til rygterne.

- Det kommenterer jeg ikke på lige nu, siger Pernille Harder.

Harder og co. gjorde ellers, hvad de kunne mod det stærke franske hold.

Særligt i anden halvleg var det i lange perioder en tæt kamp, hvor Wolfsburg gav de nu syvdobbelte Champions League-mestre kamp til stregen.

De tyske mestre fra Wolfsburg var som sædvanlig med anfører Pernille Harder på plads i offensiven. Til gengæld måtte Lyon undvære den norske profil Ada Hegerberg, der stadig døjer med en skade.

Som ventet begyndte kampen med Lyon i kontrol og med tung spildominans.

Lyons målfarlige forsvarsspiller Wendie Renard var også tæt på at gøre det til 1-0, da hun kom øverst på en bold bagest i Wolfsburg-feltet. Forsøget fra Lyon-anføreren gik dog snert forbi det tyske holds mål.

Efter cirka 20 minutter viste Wolfsburg for første gang tænder.

Pernille Harder fik prikket en bold forbi Renard og lagt den fint ind i feltet. Her fik Harders holdkammerater dog ikke ordentlig ram på bolden.

Få minutter senere gik det så galt for Wolfsburg. Eugénie Le Sommer kom frem til en chance i feltet, og selv om målmand Friederike Abt fik afværget i første omgang, så fik Lyon-angriberen fat i riposten og sendt den i kassen.

Kort før pausen fordoblede Lyon føringen. En løs bold endte foran japanske Saki Kumagai, der resolut sendte bolden i kassen fra kanten af feltet.

I anden halvleg fik Wolfsburg lidt mere styr på sin stærke modstander, og efter knap et kvarters spil udmøntede det sig i en scoring.

Pernille Harder spillede smart bolden ud på kanten. Herfra blev der sendt et indlæg ind i feltet, og efter en parade ved forreste stolpe blev bolden spillet ind til Alexandra Popp, der kunne heade bolden ind i et tomt mål.

Wolfsburg pressede godt på, men kunne ikke finde frem til udligningen.

I stedet gjorde Sara Björk Gunnarsdóttir det til slutresultatet 3-1, da hun rettede en bold i mål kort før tid.

Kampen kan meget vel have været Pernille Harders sidste i Wolfsburg. Danskeren rygtes kraftigt til den engelske Premier League-klub Chelsea.

