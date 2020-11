Fiasko kan blive total, men...

Tallene viser, at FC Midtjylland har vænnet sig til at spille Champions League og rækker ud efter point

Champions League var allerede inden lodtrækningen en kæmpe mundfuld for FC Midtjylland.

Et dansk mesterhold placeret i europæisk fodbolds kongeklasse uden nævneværdige europæiske erfaringer at trække på i spillertruppen.

Pione Sisto havde prøvet lidt med Celta, og så kunne Alexander Scholz og Erik Sviatchenko prale med lidt fra deres udlandsophold. Jesper Hansen oplevede den store tur med FC Nordsjælland… for otte år siden.

I bund og grund en internationalt set grøn trup uden anvendeligt kendskab til Champions League, der rakte ud over evnen til at nynne legendariske hymne.

Udfaldet har været forudsigeligt på nærmest deprimerende vis.

Det FC Midtjylland, som havde minimeret fejlene i kvalifikationen, kollapsede et kvarter i hjemmekampen mod Atalanta, var Gian Piero Gasperinis mandskab ude af syne - foran med 3-0.

En uge senere var udtrykket mere betryggende på Anfield, og FC Midtjylland skabte faktisk et par store muligheder mod Champions League-vinderne fra 2019, hvor Anders Dreyer i slutfasen burde have sikret et point.

Katastrofestarten mod Ajax for tre uger siden efterlod FC Midtjylland med en kæmpeopgave, som ulvene var utrolig tæt på at løse. Samme Dreyer scorede ulvenes første mål i Champions League og havde en kæmpechance til udligning, men kiksede.

Bundlinjen er imidlertid, at FC Midtjylland inden udekampen mod Ajax stirrer mod europæisk exit.

En sejr er påkrævet på Amsterdam Arena, og selv om resultaterne indtil videre ikke gør det videre realistisk at tro på, at det vender, så er der klare tegn på, at FC Midtjylland har lært at håndtere Champions League.

De danske mestre halter ikke så langt efter konkurrenterne i puljen, at de skal afskrives på forhånd.

Ekstra Bladet har kigget ind bag resultaterne og sætter lup på de tendenser, som gør det muligt at tro på FC Midtjylland kan sparke døren op til håbet om videre liv i Europa.

Anders Dreyer havde to store chancer på Anfield. Foto: Phil Noble/ritzau Scanpix

Skyd, for pokker

Hvis man ikke afslutter, så scorer man ikke. FC Midtjylland åbnede Champions League forsigtigt og forsøgte åbenlyst ikke at blotte sig for meget. Det kiksede brutalt mod skydegale Atalanta.

Siden har billedet rettet sig noget, og hjemmekampen mod Ajax endte i klart plus. Ulvene nærmer sig et balancepunkt mellem defensiv påpasselighed og offensive ambitioner.

Nu mangler der bare større præcision i afslutningerne, hvor modstanderne markant overgår FCM’s 40 procent. Men det giver visse løfter før anden halvdel af gruppespillet.

Pione Sisto er blandt FC Midtjyllands kreative spillere. Foto: Jens Dresling

Individualisterne træder til

FC Midtjylland er blevet stresset i opspillet, og det har presset spillerne til at søge individuelle løsninger. Det har de gjort med succes.

Danske hold er ikke normalt berømmet for driblekunst, men FC Midtjylland topper faktisk puljen på det punkt, lige som holdet også er godt med på chanceskabende afleveringer.

Den slags kan vende skæbnen i Champions League. Til gengæld er ulvene så også gruppens ringeste til at finde en medspiller på de mere simple pasninger, og det er med til at forklare den dårlige start. Kan FC Midtjylland bare løfte præcisionen op på niveau med konkurrenterne, så øges chancerne for bedre resultater markant.

Erik Sviatchenko og Alexander Scholz skal komme mere til fadet i luftspillet. Foto: Lars Poulsen

Luftens konger skal indtage tronen

FC Midtjylland har nået Champions League takket være den fart som holdet har introduceret i de to forreste kæder. Men holdet har brug for den store styrke i luftspillet, hvis det skal lykkes at afværge den store nedtur i Champions League.

Ulvene er glade for indlæg til dueller, og præcisionen giver belæg for at fortsætte den vej – især mod Ajax. Nu skal de bare veksles til scoringer. Også på dødbolde er FC Midtjylland kommet frem til et pænt antal afslutninger, så bliver sigtekornet lige indstillet ordentligt bør det være muligt at slette nullet på pointtavlen.

7 afslutninger efter dødbolde

3 efter hjørne

4 efter frispark

Sory Kaba er kommet frem til én afslutning i Champions League. Foto: Jens Dresling

Ram nu de rigtige

Ulvene har været meget bevidste om, hvordan succes skabes. Klubbens ejer, Matthew Benham, er talnørd, og han har bibragt klubben bevidstheden om, at chancen for at score handler om at afslutte fra de rigtige steder.

Jo tættere på mål, jo større chance. Derfor er FC Midtjyllands resultater i Champions League også et spejl af det. Ulvene kommer simpelthen ikke derhen, hvor det gør ondt på modstanderne.

Og når de så kommer til afslutning, så er det ikke de rigtige, der blander sig. To afslutninger fra den centrale angriber og blot én fra Pione Sisto fortæller alt om, hvad FC Midtjylland skal forbedre.

Afslutningerne

Anders Dreyer 9

Frank Onyeka 4

Evander 4

Erik Sviatchenko 2

Pione Sisto 1

Luca Pfeiffer 1

Awer Mabil 1

Sory Kaba 1