Fik 11 minutter

Med Christian Eriksen på banen i de sidste 11 minutter måtte Inter tirsdag nøjes med 0-0 i Champions League-udekampen mod Shakhtar Donetsk.

Italienerne havde ellers de fleste og største chancer, men skarpheden manglede for at kunne undgå en pointdeling.

Christian Eriksen var henvist til Inters bænk efter ellers at have startet inde i Milano-klubbens to seneste kampe.

Nicolo Barella, der er en af Eriksens hårdeste konkurrenter til en plads i startopstillingen, var tæt på at score i første halvleg. Han snørede sin oppasser, men hans flade, hårde afslutning blev reddet.

FCK's store hovedpine: Hvor finder vi en sportsdirektør?

I det hele taget dominerede Inter de første 45 minutter, men måtte gå til pausen med 0-0.

Otte minutter inde i anden halvleg burde italienerne have taget føringen, men det forhindrede en uskarp Lautaro Martinez. Han kastede sig ind i en ripost, men ramte bolden skævt, så den fløj forbi et helt tomt mål.

I jagten på en sejr kom Christian Eriksen på banen i slutfasen, men fynboen kunne heller ikke forhindre dødvandet på måltavlen.

Inter har nu to point efter to kampe, mens Shakhtar har fire. Senere tirsdag mødes Borussia Mönchengladbach og Real Madrid i samme gruppe.

Inter afværger her et ukrainsk forsøg på en scoring. Foto: Sergei Supinsky/Ritzau Scanpix

Bayern München var også i aktion i tirsdagens tidlige Champions League-termin.

Her var den sydtyske storklub tæt på at spille uafgjort for første gang siden februar, men til sidst lykkedes det at hive en 2-1-sejr i land ude mod Lokomotiv Moskva.

Leon Goretzka headede Bayern i front tidligt i opgøret, men med 20 minutter tilbage udlignede Anton Mirantsjuk, da det tyske forsvar blev overrumplet.

Alsidige Joshua Kimmich reddede dog Bayern fra et pointtab ti minutter senere. Han tippede bolden op til sig selv, så han kunne flugte den i mål fra en position uden for feltet.

Bayern har maksimumpoint efter to kampe, mens Lokomotiv Moskva har et enkelt point i lighed med Atlético Madrid og Salzburg, der mødes senere tirsdag.

Danske fodboldkvinder banker Italien og er EM-klar