Fik alle til at grine: - Spørger min kæreste også om

Rakow Czestochowas cheftræner fik de store smil frem, da han på pressemødet forud for CL-braget mod FC København kom med en lille indrømmelse

Det er et kæmpe brag, der venter, når de polske mestre tirsdag aften får besøg af FC København.

Faktisk er den så stor og vigtig, at Rakow Czestochowas cheftræner, Dawid Szwarga, ikke kan tænke på andet.

Det indrømmer han på mandagens pressemøde, da han af en journalist bliver spurgt, om han overhovedet har to timer til at tænke på andet end fodbold og FC København.

- Det spørgsmål har min kæreste også stillet mig. Men nej, jeg tænker hele tiden på fodbold. Jeg tror ikke på 'work-life-balance'. Vi har allerede spillet 11 kampe, og jeg er glad for, at vi er nået hertil.

- Vi kommer til at nyde det, så længe det varer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rakow Czestochowas cheftræner, David Szwarga, har FCK som favorit forud for tirsdagens duel. Foto: Zbigniew Meissner/Ritzau Scanpix

Lægger pres på FCK

Der er da heller ikke noget at sige til, at al tiden går med fodbold for den 32-årige polske mestertræner.

Rakow Czestochowa er nemlig for første gang i klubbens historie klar til et europæisk gruppespil og kan med en samlet sejr over FCK nå Champions League-gruppespillet.

Men han er godt klar over, at det en stor opgave, der venter tirsdag i playoff-runden til Champions League.

Dawid Szwarga udråber således Jacob Neestrups mandskab til at være favoritter.

- Vi ved godt, at FC København kan være dominerende. De spiller kreativt, men vi har vores idéer til, hvordan vi kan modstå dem, og jeg håber og tror på, at vi kan overvinde favoritholdet, som i mine øjne er FC København.

Dawid Szwarga fortæller videre, at hans mandskab i øjeblikket døjer med flere småskader, men ønsker ikke at røbe, hvor slemt det stod til med flere af spillerne.

Tirsdagens opgør mod Rakow Czestochowa er det første af to, når FC København skal forsøge at spille sig et skridt nærmere Europas fineste klubturnering.

Opgøret spilles klokken 21.00.