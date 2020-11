Fik Braithwaite til at drømme

Martin Braithwaite scorede ikke bare sine to første Champions League-mål i karrieren mod Dynamo Kiev tirsdag aften.

Det var også første gang, danskeren startede på banen i en kamp i Europas fineste klubturnerning, og det gjorde indtryk, fortæller han i et Instagram-interview med sin onkel Philip Michael.

- Det var en speciel følelse at være på banen og høre Champions League-hymnen. Jeg kan huske, at i min lejlighed i Esbjerg plejede jeg at falde i søvn til sangen for at visualisere mig til at være der, fortæller han.

Martin Braithwaite tiljubles af holdkammeraterne efter sin anden scoring. Foto: VALENTYN OGIRENKO/Ritzau Scanpix

Braithwaite fik chancen fra start og kvitterede med to mål i 4-0-sejren over Dynamo Kiev.

Og det er faktisk to flere end manden, som oprindeligt fik danskeren til at drømme om Champions League.

- Jeg plejede at se Ronaldo fra Brasilien. Mit store idol. Som jeg husker det, var det fra det øjeblik, jeg tænkte: Jeg vil spille i den turnering. Det er turneringen med de bedste spillere og de bedste hold. Det er stedet, man vil være, siger Martin Braithwaite.

Idolet Ronaldo hverken spillede eller scorede i Champions League for Barcelona, men det gjorde han til gengæld efterfølgende for både Inter og Real Madrid.

Martin Braithwaite har tidligere kopieret Ronaldos besynderlige frisure fra VM 2002. Det kan du læse mere om nedenfor.

Du griner når han dukker hovedet

Ronaldo blev verdens bedste spiller, mens han var i Barcelona. Foto: CESAR RANGEL/Ritzau Scanpix

Braithwaites to mål hjalp Barcelona videre til ottendedelsfinalerne, da man nu har de maksimale 12 point for fire kampe foran Juventus med ni.

Dynamo Kiev og Ferencvaros har begge et point og er uden chance for avancement forud for de sidste to runder.

Martin Braithwaite får mulighed for at føje flere kasser til kontoen søndag kl. 14, når Barcelona hjemme får besøg af Osasuna.

