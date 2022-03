Fik den værste

Hvem ender som vinderen af Champions League, og kan prale af at være det bedste hold i verden. Finalen nærmer sig, og det spidser til for de resterende hold i turneringen

Den største fodboldturnering i verden går nu ind i den afgørende fase.

Fredag er der blevet trukket lod om kvartfinalerne i Champions League, og det tegner til at blive nervepirrende lige til det sidste.

Der er otte hold tilbage i den legendariske turnering, men kun et hold kan løfte pokalen, når finalen skal spilles 28. maj.

Champions League trofæet, som har kælenavnet 'Pokalen med de store ører'. Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix

Kan Chelsea gøre det igen?

Alles øjne hviler på opgøret mellem de forsvarende mestre Chelsea og Real Madrid. De to mandskaber har mange erfaringer i Champions League, og årets vinder kan meget vel blive et af de to hold.

Real Madrid fik den værst mulige modstander. På tværs af alle turneringer har Real Madrid aldrig slået Chelsea. De to hold har mødt hinanden fem gange, hvor det er englænderne, som har trukket det længste strå. Derudover er Chelseas cheftræner, Thomas Tuchel, ubesejret i de seneste seks møder, han har haft med spanierne.

Derfor står Real Madrid overfor en nærmest umulig opgave - i hvert fald hvis man ser på de historiske forhold.

Real Madrid er dog kendt for at klare sig godt i turneringen nærmest ligegyldigt, hvordan det går i den spanske liga - og lige nu ligger de også nummer et der.

De kan også bryste sig af at have vundet turneringen flest gange (13) og er altid en kandidat til at spille med om de eftertragtede finalepladser. Spanierne nedlagde PSG i ottendedelsfinalen, som havde indhentet hjælp fra en af de bedste spillere i verden nemlig Lionel Messi.

Messi kunne ikke hjælpe sit hold til sejr, da Real Madrid-angriberen Benzema viste topniveau og sendte PSG og Messi ud af Champions League i ottendedelsfinalen. Foto: Gabriel Bouys/Ritzau Scanpix

Samtidig hviler der i øjeblikket en mørk skygge over de forsvarende Champions League-vindere fra Chelsea. Siden klubbens russiske ejer, Roman Abramovich, blev tilføjet til listen over sanktionerede personer på grund af sin relation til Putin, har der ikke været stille i London-klubben.

Abramovich vil sælge klubben, og 'The Blues' er truet af konkurs. På trods af den dunkle skæbne har holdet præsteret at vinde ottendedelsfinalen over franske Lille og har dermed stadig en chance for at forsvare deres titel fra sidste år.

Chelsea vandt den seneste Champions League-turnering over landsmændene fra Manchester City. Her løftes pokalen af den russiske ejer Abramovich(tv.) og holdets kaptajn, Azplicueta. Foto: Michael Steele/Ritzau Scanpix

Atlético kan spolere festen

Kvartfinalerne byder også på et andet topopgør. Atlético Madrid skal bide skeer med selveste Manchester City.

Englænderne har i flere år arbejdet benhårdt på at vinde pokalen med de store ører, men løber i årets kvartfinale ind i det erfarne spanske hold, som Diego Simeone har så godt styr på. Festen kan hurtigt blive spoleret for de lyseblå City-spillere, som har for vane at snuble i de afgørende runder. Sidste år spillede de sig helt frem til finalen i turneringen, men måtte sig se slået af føromtalte Chelsea.

City har ikke haft de store kvaler ved at spille sig langt i årets turnering, hvor de senest spillede Sporting Lissabon ud af banen i ottendedelsfinalen.

Citys spanske cheftræner, Pep Guardiola, giver instrukser til angriberen Gabriel Jesus i ottendedelsfinalen imod Sporting Lissabon. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Atlético besejrede Manchester United, da de vandt 1-0 på Uniteds hjemmebane, 'The Theater of Dreams', og formåede dermed at sende Champions League-topcoreren Cristiano Ronaldo ud af turneringen.

Tysk dominans

Bayern München og Liverpool har på papiret fået den nemmeste lodtrækning. De har henholdsvis trukket Benfica og Villareal, som er nogle af dette års store overraskelser.

Liverpool, som sidst vandt Champions League i 2019, ligner en topkandidat til at vinde turneringen i år.

De tyske mestre, Bayern München, dominerer den hjemlige liga og skulle ikke få problemer imod Villareal, selvom de overvandt de italienske mestre fra Juventus på deres vej til kvartfinalen. Bayern vandt senest turneringen i 2020.

Der er altså lagt op til en intens kvartfinale-runde i dette års Champions League, hvor der stadig er plads til overraskelser.