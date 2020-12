Firemålsskytten Giroud nyder hvert eneste øjeblik på banen

Chelsea-angriber Olivier Giroud er lykkelig over sine fire mål ude mod Sevilla onsdag aften i Champions League.

Det siger den 34-årige franskmand efter holdets 4-0 sejr.

Den aldrende Giroud var til opgøret blevet tildelt en sjælden startplads af Chelseas manager, Frank Lampard, og den chance greb han med begge hænder ved at score kampens første mål efter bare otte minutter.

- Når jeg er på banen, så er jeg den lykkeligste mand. Jeg prøver bare at gøre mit arbejde. Jeg prøver at være tålmodig og bevare troen og håbet, siger Giroud.

I anden halveg skruede franskmanden yderligere op for målscoringen, da han først fuldførte sit hattrick ved at guide et indlæg i mål i 75. minut, inden han lukkede festen ved at score på et straffespark.

- Jeg prøver bare at give noget andet til holdet. Nogle gange har du følelsen af, at alt kan ske, og i aften var en af de aftener, siger han.

I løbet af kampen blev Giroud den ældste spiller i Champions Leagues historie til at score tre mål i samme kamp.

Han er desuden den første Chelsea-spiller siden netop Frank Lampard til at score fire mål i samme opgør.

Chelseas nuværende manager har da heller ikke andet end ros til overs for Giroud efter opgøret.

- Han er topprofessionel. Han er ikke altid en del af startopstillingen, men hans præstationer viser unge spillere værdien af at fortsætte med at træne godt, siger Lampard.

Efter kampen topper Chelsea gruppe E med en enkelt kamp tilbage. Holdet er allerede gået videre til turneringens playoff-fase.

Braithwaite lod Dembélé sparke straffe

Wrestling-legende død

Stjernen er ude: Nu skal du gå efter hende