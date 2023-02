Flæsker Messi: Rødt kort!

Bayern München står med de bedste kort på hånden i forhold til avancement i Champions League-ottendedelsfinalen mod Paris Saint-Germain.

Sidstnævnte leverede en mildt sagt skuffende indsats i næsten 75 minutter hjemme på Stade de France, og selv et energiboost fra Kylian Mbappé i anden halvleg kunne ikke forhindre en Bayern-sejr på 1-0.

I 92. minut fik Bayerns Benjamin Pavard dog hevet et rødt kort til sig og er dermed ude af returkampen. Han kom alt for sent i en tackling på Lionel Messi og måtte indkassere sit andet gule kort.

PSG virkede nervøse

Hverken PSG eller Bayern er kommet godt fra land i 2023, og det var tydeligt, at det var to hold, som var bange for at fejle.

Især det franske hjemmehold virkede nervøst og idéforladt, og man havde meget svært ved at sætte de offensive esser Neymar og Lionel Messi i scene.

Bayern havde bolden klart mest og skabte også flest chancer, uden at det dog blev voldsomt farligt.

PSG så ud til at være tilfreds med at lade Bayern have bolden meget, men hjemmeholdets kontrastød var uden truslen fra Kylian Mbappés fart. Han startede på bænken grundet en lille skade.

Billedet var det samme efter pausen. PSG kom ganske enkelt ikke med noget som helst, der kunne true Bayern. 12-2 hed skudstatistikken i tyskernes favør efter godt en time. Et meget præcist billede på kampen.

Lionel Messi og Neymar leverede begge pauvre indsatser for PSG, som har givet sig selv et svært udgangspunkt efter 0-1 hjemme mod Bayern München i første ottendedelsfinale i Champions League. Foto: Christian Hartmann/Reuters

Ville ikke juble

Bayern fik slået kapital af sit overtag otte minutter efter pausen.

Indskiftede Alphonso Davies fandt det tidligere PSG-talent Kingsley Coman fri i feltet. Han gjorde, som han gjorde, da de to hold mødtes i turneringens finale i 2020, ved at bringe Bayern på 1-0 og var ikke meget for at juble.

Gianluigi Donnarumma så ikke helt godt ud på Comans flade flugter, som smuttede under ham og i nettet.

Så kunne Christophe Galtier ikke vente længere. Småskade eller ej måtte Mbappé i aktion.

Det gav straks et kvalitetsløft af PSG-offensiven. Efter 72 minutter oversprintede han Bayerns forsvar, men tyskernes keeper Yann Sommer reddede afslutningen med sit ansigt. Det var reelt første farlige angreb for hjemmeholdet.

I finalen i 2020 blev Comans mål kampens enlige scoring, og det blev det også tirsdag i Paris. Men det holdt hårdt.

PSG pressede på i det sidste kvarter, hvor VAR måtte redde Bayern med en snert offside, da Mbappé ellers fik bolden i nettet.

Flere gode PSG-chancer blev misbrugt, og det stjernespækkede franske hold har en stor opgave foran sig til returkampen i München 8. marts.

