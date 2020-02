Floppenham: Nye tyskertæsk på hjemmebane

De europæiske underhunde, Atalanta, fortsætter med at skrive nye kapitler i sin eventyrlige udviklingshistorie. Det tidligere elevatorhold mellem Serie B og Serie A har manifesteret sin position toppen af sidstnævnte, og nu rækker de sort- og blåstribede også ud efter international hæder.

Holdet fra Bergamo, der må spille europæiske hjemmekampe inde hos de milanesiske storebrødre på San Siro, startede med tre nederlag i Champions Leagues Gruppe C, før de på sidste spilledag kvalificerede sig til knockout-fasen.

Og her slog de netop knockout mod mere scenevante Valencia med Daniel Wass.

Med den lille offensive dynamo, italiensk-argentinske Alejandro Darío Gomez, som evigt omdrejningspunkt rullede de fremad og fik bonus efter et kvarter, da Hans Hateboer åbnede scoringen, og efter et par større muligheder til gæsterne, kunne Gomez have øget på et sololøb.

I stedet blev det den store slovener Josip Ilicic, der med bagdelen skubbede bagud og skabte sig selv plads til at svinge højreskøjten til et brag af et langskudsmål kort før pausen.

Hans Hateboer har åbnet scoringen for Atalanta. Foto: Miguel Medina/AFP/Ritzau Scanpix

Josip Ilicic øger til 2-0. Foto: REUTERS/Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Dominansen fortsatte i anden halvleg, hvor Remo Freuler øgede på endnu et pragtskud, før Hateboer gjorde det til 4-0. Indskiftede Denis Cherysev fik reduceret og givet Valencia et halmstrå til returkampen.

Timo Werner har scoret mod Tottenham, der nu er i en skidt position. Foto: Reuters/Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

En anden stor forward, tjekkiske Patrik Schick, bragte konstant sig selv i centrum i en første halvleg af Leipzigs udekamp mod Tottenham, hvor sidste års Champions League-finalister ikke rigtigt lignede et hjemmehold.

De højt pressende tyskere, der havde Yussuf Poulsen på bænken, dominerede uden dog at kunne få den forløsende scoring sat ind bag Hugo Lloris, mens Mourinhos tropper havde svært ved at finde offensivt fodfæste uden skadede Kane og Son som opspilsstationer.

Efter en lille times spil gik den ikke længere. Ben Davies nedlagde klodset Lukas Klostermann i feltet og Timo Werner konverterede til fortjent føring.

En føring, som Schick kort efter burde have fordoblet på en kæmpe chance.

Billedet af udskiftede Dele Alli fortæller hele historien om Tottenhams præstation. Foto: Adrian DENNIS/AFP/Ritzau Scanpix

Igen måtte Tottenham, der i gruppespillet tabte 2-7 til Bayern München, altså erkende, at det slet ikke er sjovt at have tyske gæster, og der venter en udfordring af de helt store i returkampen.

