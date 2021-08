Flot, UEFA: Grotesk bustur på 300 meter

UEFA så stort på FC Midtjyllands forsøg på at minimere smitterisikoen i spillertruppen, da ulvene blev tvunget til at ankomme i spillerbus til Champions League-kvalen mod PSV

FC Midtjylland-truppen er de seneste uger sendt i undtagelsestilstand efter covid-19 har ramt en håndfuld spillere.

Et udbrud, som samtidig endte med at få kolossal betydning for mulighederne i Champions League, da hverken Pione Sisto, Henrik Dalsgaard eller Daniel Høegh dermed kunne spille mod PSV Eindhoven.

Samtidig sendte frygten for yderligere smitte forholdsreglerne på maksimum i ulveland.

Selvom smitte-niveauet i Danmark nu giver mulighed for fyldte stadions, holder UEFA stadig nidkært på, at eksempelvis fotografer til kampe skal bære mundbind - fordi de er så tæt på spillerne, at de udgør en smitterisiko for de højtlønnede stjerner.

Et prisværdigt hensyn at tage, men covid-bekymringen i UEFA endte tirsdag aften med at falme med lynets hast op mod PSV-kampen.

FC Midtjylland-spillerne ankom nemlig til stadion i egne biler - endnu et FCM-tiltag for at minimere smittespredning. Men UEFA forbød spillerne at sjoske ind på MCH Arena.

Evander og resten af truppen måtte ikke køre i egne biler til kamp. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

I stedet skulle FC Midtjylland-spillerne sætte sig ind i en bus parkeret ved kæmpearenaen Boxen ved siden af stadion.

Derfra skulle spillerne trille de 300 meter rundt om MCH Arena, inden de kunne forlade bussen ved indgangen til ære for tv-produktionen og de velkendte skud af koncentrerede spillere, der ankommer til aftenens store begivenhed.

FC Midtjylland havde fravalgt hotel op til kampen af hensyn til smitterisiko. På træningsanlægget i Ikast er spillernes brug af omklædning underlagt striks opdeling.

Til de seneste to Superliga-kampe er de ankommet i egne biler.

Men for UEFA's skyld måtte forsigtigheden og fornuften bag FC Midtjyllands forholdsregler vige, og spillerne skulle stuves sammen i en bus for at trille 300 meter.

FC Midtjylland har ikke ønsket at kommentere oplevelsen.

Til at tage sig til hovedet over. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Busfarcen fuldender en bøvlet svingom med den europæiske mastodont i forbindelse med PSV-kampene. Blot tre timer før første møde med hollænderne blev karantænen på seks spilledage til Juninho annonceret.

Alt tyder på, at ulvene har fået inddæmmet udbruddet i truppen. Nicholas Madsen og Mikael Anderson har udstået deres covid-karantæner og kan være i spil til fredagens Superliga-kamp i Haderslev.

Pione Sisto, Henrik Dalsgaard og Daniel Høegh må vente til næste runde.