Flytter FCM-Liverpool: - Klopps ønske

DPA melder, at FCM-Liverpool er flyttet til Dortmund, men FCM vil ikke bekræfte, og CBS melder, at der stadig mangler godkendelse fra den tyske regering

FCM kan miste hjemmebane i Champions League

Rygterne om flytning af FC Midtjyllands Champions League-kamp mod Liverpool væk fra Herning og til Dortmund har floreret længe.

Nu melder tyske DPA, at det ligger fast, at kampen 9. december spilles i Dortmund. Det sker på grund af de særlige regler, der sætter englændere 14 dage i karantæne efter ophold i Danmark.

- Det er rigtigt, at Dortmund er blevet valgt som ny værtsby 9. december. Kampen skal spilles uden tilskuere, bekræfter en talsmand for Dortmund torsdag til det tyske nyhedsbureau.

Foreløbig har FC Midtjylland ikke bekræftet flytningen,

- Det er udgangspunktet. Vi er naturligvis opmærksomme på de gældende rejserestriktioner i England, som kan påvirke opgøret, men UEFA har ikke ændret spillestedet på nuværende tidspunkt, oplyser klubbens presseansvarlig, Mads Hviid Jakobsen, til bold.dk.

Jürgen Klopp er angiveligt manden, der har peget på Dortmund som spilleby. Foto: Martin Rickett/Reuters

Men DPA skriver, at Dortmund nu har accepteret ønsket fra UEFA og Liverpool om, at tyskerne lægger stadion til kampen. Ifølge WDR var det endda efter ønske fra Liverpool-manager Jürgen Klopp, at kampen spilles i netop Dortmund.

Klopp har tidligere været træner for den tyske klub i Ruhr-distriktet.

Også den store sportskanal CBS Sport gentager torsdag aften, at UEFA vil flytte FCM-Liverpool. Ifølge CBS er den dog ikke definitivt flyttet.

- En endelig afgørelse afhænger af corona-regler fra den tyske regering, lyder det fra CBS.

Tv-kanalen bekræfter dog, at Dortmunds hjemmebane er udvalgt til at lægge græs til kampen.

FC Midtjylland ligger foreløbig med nul point for fire kampe og spiller allerede på tirsdag på udebane mod Atalanta.

