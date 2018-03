Fodbold-ekspert spyttede på pige - dansk kanal reagerer prompte

Viasat har valgt at lade Jamie Carragher sidde over Champions League-dækningen tirsdag aften, efter den profilerede tv-ekspert er blevet fanget i at spytte på en fodboldfan og hans 14-årige datter

Liverpool-legenden Jamie Carragher er havnet i værre møgsag, hvor han er blevet fanget på fersk gerning i at spytte på en Manchester United-fan og hans 14-årige datter.

De engelske aviser Daily Mirror og The Sun har videomateriale, der viser konfrontationen, som sker på vejen, mens de kører side om side.

Spytklatten faldt efter en provokation ovenpå Manchester Uniteds 2-1-sejr over Liverpool, som blev spillet lørdag.

Liverpool-legenden havde dækket kampen for engelske Sky Sports, men han har faktisk også en dansk arbejdsgiver, nemlig TV3 Sport, der bruger hans ekspertise i forbindelse med Champions League-dækningen.

Hos TV3 Sport, som hører inde under mediekoncernen MTG, har man reageret hurtigt ved at pille ham af dækningen tirsdag aften.

- Det ser ikke godt ud. Han skulle egentlig have været på Old Trafford i morgen (tirsdag, red.) til United-Sevilla, og der har vi valgt, at han sidder over. Vi har sendt en medarbejder til Liverpool, så vi kan få det fra hestens egen mund, siger MTG Sports danske administrerende direktør, Peter Nørrelund, til Ekstra Bladet.

Carragher har gennem hele Champions League-sæsonen optrådt på TV3's kanaler. Foto: TV3 Sport

- Uanset om det handler om receptionisten eller Jamie Carragher, så fyrer vi ikke folk, før vi har hørt på dem.

- Det ser ikke kønt ud. Men vi er alle er mennesker. Vi vil gerne høre ham om det og høre, hvad der foregået. Lad os lige få det på plads først.

I slutningen af august kunne TV3 Sport fortælle, at de fik den nye kapacitet med på holdet, og han har siden tonet frem på de danske skærme med sine synspunkter og observationer.

De har da også været glade for at have ham med på holdet.

- Jeg synes, at han gør det helt fantastisk hos os. Man ser det ikke på skærmen, men han er både arbejdsom og begejstret, og han synes stadig, det er sjovt at stå på et fodboldstadion. I sin ekspertrolle bidrager med nogle andre ting end vores andre eksperter, selvom de alle har spillet på de største scener, fordi han har det engelske perspektiv, siger Nørrelund.

Carragher job hos Sky Sports kan komme i fare. Foto: Graham Hunt/ProSports/REX/All Over

Sky Sports har kun en kort udmelding omkring deres spyttende fodboldekspert.

- Det er uacceptabel opførsel, og vi vil tale med Jamie, lyder det fra en Sky Sports-talsperson.

