Fodboldfans i voldsomme sammenstød med politiet

Årets Champions League-finale afstedkom allerede inden kickoff voldsomme hændelser.

Ikke i Lissabon, hvor Paris Saint-Germain og Bayern München tørnede sammen. Men i Paris, hvor PSG-fans havde samlet sig for at komme ind på hjemmebanen Parc des Princes for at følge kampen på storskærm.

Her kom det til voldsomme sammenstød med politiet, da fansene forsøgte at komme ind på stadion.

PSG-tilhængerne samlede sig i tusindvis inden Champions League-finalen.

Politiet blev overdynget med kasteskyts, og ordensmagten valgte i fuld kampudstyr og med hjælp fra tåregas at skride ind og evakuere pladsen mellem nabostadion Jean-Bouin og Auteuil-tribunen på Parc des Princes.

Tidligere på dagen havde store grupper af ultra-fans marcheret gennem gaderne, hvilket ifølge franske medier har været med til at piske stemningen op.

Du kan se optøjerne i videoerne herunder.