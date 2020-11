Følte sig som ungdomsspiller

FC Midtjylland fik en varm velkomst på den ærgerlige måde, da holdet i oktober indledte gruppespillet med et nederlag på 0-4 til Atalanta i Herning.

Tirsdag står midtjyderne igen over for holdet fra Serie A. Denne gang på udebane i norditalienske Bergamo og med erfaringerne fra afklapsningen i erindringen.

- Det er altid svært at sige, hvad vi har lært af en given kamp. Men vi fik en hård velkomst. Vi lærte det på den hårde måde i den kamp, hvor de straffede os, siger Alexander Scholz på holdets pressemøde forud for tirsdagens opgør.

- Jeg følte mig lidt som en ungdomsspiller igen, kan jeg huske. De små fodfejl blev bare straffet, og der synes jeg egentlig, at vi i de to efterfølgende kampe så, at vi havde taget noget med derfra.

- De har noget mere erfaring end os, og der skal vi hente noget på andre parametre, siger han.

Efter nederlaget til Atalanta i åbningskampen tabte FC Midtjylland også de tre efterfølgende kampe. Ude mod Liverpool samt hjemme og ude mod Ajax.

FC Midtjylland kan ikke længere nå knockoutkampene i Champions League, som de to øverste pladser i gruppen giver adgang til. Og heller ikke tredjepladsen, som sikrer en billet til Europa League, kan længere nås.

Skal det danske mandskab have sit første point tirsdag, kan det måske finde inspiration i lørdagens Atalanta-nederlag på 0-2 til Verona på hjemmebane.

Den kamp er en del af forberedelsen, fortæller FCM-træner Brian Priske.

- Ja, blandt andet. Jeg føler, at vi har gjort vores arbejde op til kampen godt, som vi har gjort til de andre kampe. Vi har kigget på rigtig mange facetter af spillet og kigget på deres seneste kamp og kampen mod Liverpool, vores egen kamp, og hvordan de har præsteret i mellemtiden, siger han.

- Vi gør alt for at hente procenter hist og pist, og i sidste ende handler det så om den enkeltes kvalitet på dagen.

- Den enkelte skal toppræstere, for at vi kan få noget med herfra. Atalanta er et topklassehold med landsholdsspillere hele vejen rundt.

Mens pointløse FC Midtjylland er parkeret på fjerdepladsen, kæmper Atalanta en hård kamp med Liverpool og Ajax om at spille sig i ottendedelsfinalerne.

Italienerne har ligesom Ajax syv point, mens Liverpool er på førstepladsen med ni af slagsen.

- Vi håber, at vi kan vinde eller få uafgjort i sidste kamp (mod Ajax, red.), men først skal vi koncentrere os om kampen mod FC Midtjylland. Det bliver ikke den afgørende kamp, men den skal vi først og fremmest fokusere på, siger Atalanta-træner Gian Piero Gasperini på Atalantas pressemøde.

Highlights: FCM og Alexander Scholz fik uafgjort i weekendens kamp mod AaB. Video: Discovery

Næring til VAR-haderne: - Kontroversielt og voldsomt

AGF's store hovedbrud: Her er PC's mulige afløsere