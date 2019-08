Før FCK-brag: - Vi er oppe på mærkerne

Sikkerheden er i top, når FC København og Røde Stjerner tørner sammen i Parken.

Der er strenge regler for, hvem der på forhånd har haft mulighed for at købe billetter til kampen.

- Kun personer, der er registreret i vores system og derved tidligere har købt billetter, kan købe til kampen mod Røde Stjerne. Det giver ingen garanti for, at der ikke kommer Røde Stjerne-fans ind på andre afsnit, forklarer FC Københavns kommunikationschef Jes Mortensen.

Han uddyber:

- Men sker det, at der er Røde Stjerne-fans på et FCK-afsnit eller på et neutralt afsnit, bliver de flyttet til udebaneafsnittet alternativt bedt om at forlade stadion. På det punkt er reglerne meget klare. Vi er oppe på mærkerne, og vi har tingene under kontrol, forklarer han.

Der ventes mere end 28.000 tilskuere til opgøret tirsdag i Parken mellem FC København og Røde Stjerne fra Beograd.

En kamp, hvor følelserne kan komme i kog, fordi der står så meget på spil.

Serberne har fået 1900 billetter, men havde mandag ’kun’ afsat 1250.

- De har meddelt, at de arbejder på at afsætte de sidste billetter, siger Jes Mortensen.

Viktor Fischer er ved at finde FCK-formen. Han lever og ånder for de store kampe. En af dem spiller FCK tirsdag mod Røde Stjerne. Foto: Lars Poulsen.

Vi skal vise mere mod

FCK mod Røde Stjerne og et næsten udsolgt Parken. Det er den slags kampe Viktor Fischer ’lever’ for.

- Det er altid et pres at være FCK-spiller. Det er jo klubben, som alle forventer vil vinde. Der er en forventning om en klub som FCK er med på et niveau, hvor man spiller europæisk gruppespil. Derfor skal vi levere varen på banen, erkender Viktor Fischer.

Han forventer et lidt anderledes kampbillede tirsdag i Parken. I Beograd var det Røde Stjerne, der primært dominerede, selv om de ikke skabte mange store, åbne målchancer.

- Vi skal vise mere mod og turde spille mere ude på banen, pointerer Viktor Fischer, der forventer et kampbillede som vil ligne anden halvleg i Beograd.

Han er opmærksom på, at serberne er stærke og dygtige til omstillingsfodbold, hvor anfører Marko Marin er arkitekten.

- Når vi mister bolden, skal vi være meget opmærksomme. Det handler om, at vi skal undgå kontrakniven, fastslår Viktor Fischer, der er ved at komme op i omdrejninger efter en lidt ujævn start på sæsonen.

Sådan står FCK før Røde Stjerne På tirsdag spiller FCK mod Røde Stjerne i Parken. En samlet sejr mod serberne sender FCK i gruppespillet for 13. gang på 14 år. Her er en status på, hvordan FCK står før den store kamp: Fischer på vej op i gear Viktor Fischer har haft svært ved at finde melodien i starten af den nye sæson. Det var ikke godt før pausen, men blev markant bedre i anden halvleg. Han lagde op til føringsmålet og deltog langt mere i spillet efter pausen. Han skal helt op i gear, hvis FCK skal have et stort resultat på tirsdag. 2. Seks fik hvile og har friske ben Ståle Solbakken har en bred trup. Mod Lyngby var der skiftet seks mand ud. Det betød, at Sten Grytebust, Guillermo Varela, Carlo Holse, Jens Stage, Carlos Zeca alle sad på bænken fra kampens start, mens Dame N’Doye var helt ude af truppen. Den gamle mand fik hvile. Det må betyde friske ben tirsdag hos de vitale spillere. Zeca spillede dog anden halvleg mod Lyngby, da han afløste Nikolaj Thomsen. Men anføreren var slet ikke på overarbejde. 3. Falken flyver slet ikke Rasmus Falk fik ikke overbevist Ståle Solbakken om, at han skal spille centralt tirsdag mod Røde Stjerne. Han fik chancen mod Lyngby, fordi han meldte sig klar efter torsdagens træning. Men midtbaneprofilen sled med at finde rytmen og virkede slet ikke særlig veloplagt. Det ligner et makkerskab med Zeca og Stage centralt på tirsdag. 4. Bjelland spiller ikke Andreas Bjelland ligner ikke en mand, der kommer til at spille mod Røde Stjerne på tirsdag. Han har ikke trænet med holdkammeraterne i ti dage. Og Ståle Solbakken virker ikke alt for optimistisk. Uden kamptræning er risikoen ved at bruge ham også stor, når der står så så meget på spil mod Røde Stjerne.

