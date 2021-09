Første gang i 49 år: Koeman er på vippen

For første gang siden 1972 har FC Barcelona tabt de to første kampe i en europæisk turnering og er nu uden sejr i fem kampe på stribe i Champions League. Ronald Koemans job er i alvorlig fare, mener spanske medier

Barcelona er i frit fald i Champions League.

Med onsdagens klare 0-3-nederlag til Benfica er den catalanske storklub nu bundprop i Gruppe E med nul point og en målscore på 0-6, efter man fik samme tur af Bayern München for to uger siden.

Og det hører til sjældenhederne, at man taber de to første kampe i europæiske turneringer. Det er ikke sket siden sæsonen 72/73, hvor Barcelona tabte begge kampe mod FC Porto i første runde af UEFA Cup'en...

Det oplyser statistikfirmaet Opta Sports.

Sergi Robertos ansigtsudtryk beskriver situationen i Barcelona ganske udmærket. Foto: Pedro Nunes

Nederlaget betyder samtidig, at de femdobbelte Champions League-mestre har spillet fem kampe i Champions League på stribe uden at vinde. Fire nederlag og en enkelt uafgjort er det blevet til i fem kampe, hvor der er lukket 14 mål ind og blot scoret to i den rigtige ende.

Ved ikke, hvad klubben tænker

Ronald Koemans tropper er også på slingrekurs i La Liga, og derfor må hollænderen også igen og igen lægge ører til spørgsmål om sin fremtid.

Han føler opbakning fra spillerne, lod han forstå på det efterfølgende pressemøde, men kunne ikke tale på ledelsens vegne.

- Klubben? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke sige mere, fordi jeg ikke ved, hvad klubben tænker. Det er ikke i mine hænder, lød det fra Koeman.

- Men vi er alle ansvarlige. Sandheden er, at vi befinder os i en kritisk situation.

Ronald Koeman kan have stået i spidsen for Barcelona for sidste gang. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/Ritzau Scanpix

Til Koemans forsvar er det ingen hemmelighed, at holdet er kraftigt svækket forud for sæsonen med blandt andre Lionel Messis og Antoine Griezmanns afgange. Den præmis køber hollænderen gerne.

- Det giver ikke mening at sammenligne dette hold med Barcelona-holdene for år tilbage. Det er helt sikkert, siger Koeman.

Hænger i en tynd tråd

De notorisk kritiske spanske medier lugter da også blod efter afklapsningen mod Benfica. Marca skriver, at det var kampen, som ikke måtte tabes.

'At tabe til Bayern var acceptabelt, men mod Benfica var det forbudt at vende tilbage tomhændet. Det har Koemans spillere været helt klar over. Alligevel lukker man et mål ind efter to minutter'.

'Det er utilgiveligt. Situationen er kompliceret nu og tvinger Barcelona til at vinde begge kampe mod Dynamo Kiev. Vi kan ikke være sikre på, at Koeman vil sidde på bænken til de kampe', lyder den dystre melding.

Den Barcelona-baserede avis Sport skriver, at klubbens ledelse ikke ville tage en forhastet beslutning onsdag i Lissabon, men at man vil vente med at beslutte Koemans fremtid til torsdag. Avisen skriver dog samtidig, at cheftræneren skulle hænge i en meget tynd tråd.

58-årige Ronald Koeman overtog Barcelona i august sidste år og har kontrakt frem til næste sommer. Han kom fra jobbet som hollandsk landstræner og har desuden en fortid i både hollandsk, spansk, engelsk og portugisisk klubfodbold.