Første gang nogensinde: Hattrick for tre klubber

34-årige Robert Lewandowski blev onsdag den ældste spiller til at score i sin Champions League-debut for FC Barcelona.

Men alderen ser ikke ligefrem ud til at trykke den polske bomber.

Lewandowski scorede sit første hattrick for Barcelona i den stensikre sejr på 5-1 hjemme over tjekkiske Plzen og fortsatte dermed den imponerende målform, han har vist efter skiftet fra Bayern München.

I alt har polakken nu lavet otte kasser i sine fem første kampe i sæsonen.

Han er samtidig den første spiller til at score hattrick i Champions League for hele tre forskellige klubber, da han naturligvis også formåede at gøre det for både Dortmund og Bayern München.

Sejren placerer fra start Barcelona på førstepladsen i gruppen, der også tæller storholdene Inter og Bayern München.

Sidstnævnte slog samtidig Inter 2-0 på udebane efter en fuldtræffer af Leroy Sané og et selvmål af italienernes Danilo D'Ambrosio.

De tyske mestre fik altså sammen med Barcelona en god start på det, der må betegnes som lidt af en dynamitpulje.

Med tre så store hold i gruppen er forventningen, at Plzen bliver prygelknabe i turneringens gruppe C.

Tjekkerne formåede da også kun at holde stand i 13 minutter, før en anden nyerhvervelse, Franck Kessie, bragte Barcelona på 1-0.

Ivorianeren dirigerede bolden det sidste stykke over stregen med hovedet efter et hjørnespark, og så var stilen lagt.

Lewandowski kom første gang på tavlen, da han i det 34. minut scorede ubesværet fra kanten af feltet med et fladt spark.

Forinden havde den danske landsholdsspiller Andreas Christensen været involveret i en dramatisk episode. Læs mere her.

Barcelona-forsvareren nedlagde Plzens Jhon Mosquera, og dommeren pegede på straffesparkspletten og var klar til at vise Christensen det røde kort.

Men heldigvis for danskeren viste tv-billederne tydeligt, at han først havde fået en albue i ansigtet. Efter et VAR-kig vendte dommeren sin kendelse på hovedet og gav i stedet Mosquera en advarsel.

Bolden slap sjældent Barcelona-spillernes fødder, men når den gjorde, lurede Plzen på farlige omstillinger.

En af dem resulterede i, at Vaclav Jemelka lidt tilfældigt fik bolden i fri position i venstre side, og hans indlæg blev pandet ind af Jan Sykora.

Lewandowski fejrer sit tredje mål i storsejren over tjekkiske Plzen. Foto: Joan Monfort/Ritzau Scanpix

Men spændingen blev kortvarig. I første halvlegs tillægstid glemte Plzen at dække Lewandowski op ved bageste stolpe, og hans hovedstød gjorde det til pausestillingen 3-1.

Med sejren i sin hule hånd kunne man måske tænke, at Barcelona ville give Lewandowski et hvil, men nej.

Polakken blev på banen og hamrede endnu et mål i nettet midtvejs i anden halvleg. Værterne gjorde i perioder, hvad der passede dem, og særligt Ousmane Dembélé var glad for at finde holdkammeraterne.

Med sit oplæg nummer tre vippede han elegant bolden ind til Ferrán Torres, som med 20 minutter igen satte punktum.

