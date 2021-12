Første gang nogensinde: Liverpool gjorde rent bord

De har været helt suveræne.

Champions League-vinderne anno 2005 og 2019 har i efteråret hentet 18 ud af mulige 18 point i Champions League i en stærk gruppe med Atlético Madrid, Porto og AC Milan.

Det er første gang nogensinde, at et engelsk mandskab gør rent bord i gruppespillet.

Liverpool havde allerede vundet gruppen, inden klubben tirsdag spillede ude mod Milan. Manager Jürgen Klopp valgte derfor at spare mange af sine stjerner, men havde stadig Sadio Mané, Mohamed Salah og Alisson Becker med.

Alligevel blev Milan, der havde alt at spille for, besejret med 2-1.

Liverpool har vundet alle seks gruppekampe som første engelske mandskab nogensinde. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Klopp var ikke overraskende ganske glad for rekorden.

- Jeg er meget stolt. Især på grund af den sjette kamp for at være ærlig. Vi valgte denne opstilling, fordi vi gerne ville vinde. Vi havde brug for friske ben, sagde han til britiske BT Sport.

- Vi havde brug for viljen til at spille denne her kamp, hvilket var virkelig svært i et hektisk kampprogram. Vi skal altid være tændte til næste kamp.

- Det, drengene gjorde i aften, kunne jeg ikke være mere stolt af. Det var en utrolig kamp. Jeg er så glad for så mange ting, jeg så i aften.

Med gruppesejren skal Liverpool møde en toer fra en anden gruppe i forårets 1/8-finaler.

I Premier League går det også godt for Liverpool.

Klubben ligger et point efter førende Manchester City og har kun tabt 1 af 15 ligakampe i denne sæson. Især Salah har været helt vild med 13 scoringer i ligaen og syv i Champions League.

Mens det gik helt perfekt for Klopp, er der malurt i bægeret hos trænerkollega Pep Guardiola, da en af hans spillere dummede sig.

